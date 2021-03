Sommerzeit Sommerzeit | Winterzeit Sommerzeit?

Die sogenannte "Daylight Saving Time" ist die um eine Stunde vorgestellte Uhr in den Sommermonaten. Sie beginnt am letzten März-Sonntag und endet am letzten Sonntag im Oktober. Zeitumstellung zur Sommerzeit?

Zum Start der Sommerzeit wird die Uhr um eine Stunde nach vor gestellt. Definiert ist, dass um zwei Uhr in der Nacht auf drei Uhr gesprungen wird - eine Stunde wird ausgelassen. Nächste Sommerzeitumstellung?

Wir haben derzeit Normalzeit bzw. Winterzeit.

