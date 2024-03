Schaltjahr? Sommerzeit | Winterzeit | Schaltjahr Schaltjahr?

Ein Schaltjahr ist ein Jahr, in dem der Februar einen Tag mehr hat, also ein 29.2. existiert. Das Schaltjahr hat demnach 366 Tage, während andere Jahre 365 Tage haben. Mit Ausnahmen ist alle vier Jahre Schaltjahr, um die Zeitrechnung in Kalender-Jahren an die tatsächlichen Erdjahre anzupassen. Würde man das nicht machen, würden sich mit der Zeit die Jahreszeiten im Kalenderjahr verschieben. Wann ist Schaltjahr?

Normale Jahre nennt man "Gemeinjahr", im julianischen Kalender wurden alle vier Jahre ein Schalttag eingeführt. Wenn wir von Jahr 2000 ausgehend rechnen, dann ist dieses ein Schaltjahr (mit 29. Februar) und alle vier Jahre danach wieder (2004, 2008, ...). Ausnahmen von der Regel sind nur die Schalttage, die auf ein Jahrhundert-Jahr fallen (alle vier Jahrhunderte sind davon wieder ausgenommen, deshalb gab es 2000 einen Schalttag, 1900 aber nicht und 2100, 2200 und 2300 auch nicht, 2400 gibt es wieder ein Schaltjahr). Nächstes Schaltjahr?

Dieses Jahr (2024) ist Schaltjahr, der Februar hatte 29 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2028 wieder. www.schaltjahr.at

Jubiläum

50 Jahre VW Golf