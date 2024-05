Technik 02.05.2024

Smartphone auf dem Klo 47 von 100 Befragten in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien nutzen ihr Smartphone aus Langeweile regelmäßig auf der Toilette. Das zeigt eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Galaxus. Große Unterschiede gibt es auch beim Alter: Je jünger die Befragten sind, desto öfter nutzen sie ihr Handy auf dem WC. Bei den unter 30-Jährigen tun dies 70, bei den über 60-Jährigen hingegen nur 20 Prozent. Die Befragten in Italien im Alter von 15 bis 29 Jahren zücken das Smartphone gar in acht von zehn Fällen, weist die Umfrage aus.



Die Geschlechterunterschiede fallen verhältnismäßig klein, aber statistisch signifikant aus: Rund fünf von zehn Männern und vier von zehn Frauen schauen sich auf dem WC TikTok-Videos an, verschicken Reels oder buchen ihre nächsten Ferien. Mehr als die Hälfte derjenigen, die ihr Handy auf der Toilette nutzen, tun dies 'immer' oder 'oft'. Am routiniertesten ist der Griff zum Smartphone wiederum in Italien, dicht gefolgt von Frankreich.



Für die Liebe bleibt auf der Toilette wenig Zeit: Nur drei von 100 Handy-auf-dem-Klo-Nutzern swipen bei Tinder, Bumble oder Grindr. Knapp sieben von zehn konsumieren hingegen Facebook, TikTok oder Instagram. Vier von zehn lesen, hören oder schauen News. Ebenfalls knapp vier von zehn chatten via WhatsApp, Threema und Co. Und drei von zehn geben sich auch gerne einmal Handy-Spielen wie Candy Crush hin. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Smartphones #Mediennutzung #Studie





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Smartphone führt blinde Menschen

Die neue Navigations-App 'Commute Booster' von Forschern der New York University soll es Blinden und Sehb...



Traumdeutung am Smartphone

Forscher der Brigham Young University haben mit 'uDreamed' eine neue App entwickelt, die Nutzern bei der ...



Lasche IT-Sicherheit?

Wenn es um die IT-Sicherheit geht, setzen viele Unternehmen und Organisationen trotz gestiegener Risiken ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: