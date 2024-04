Für Sie 18.04.2024

Frauen schicken viel zurück Laut einer neuen Umfrage des Digitalverbands BITKOM schicken deutsche Online-Shopper im Schnitt elf Prozent ihrer Online-Käufe zurück. Nur ein Viertel retourniert online gekaufte Waren nie, so die ernüchternde Bilanz. 'Jedes Hin- und Herschicken verbraucht Ressourcen - im Sinne der Nachhaltigkeit muss Ziel sein, Retouren auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist auch im Sinne der Händler, die Kosten und Aufwand in der Logistik sparen und das kommt durch insgesamt günstigere Preise wiederum den Verbrauchern zugute', so BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.



Männer retournieren nur zu neun Prozen, Frauen liegen bei 14 Prozent. Auch sind Retouren unter Jüngeren verbreiteter als unter den Älteren: Personen zwischen 16 und 29 Jahren retournieren im Schnitt 15 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 13 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen zehn Prozent und nur sieben Prozent in der Altersgruppe ab 65 Jahren.



Am häufigsten werden Online-Käufe retourniert, da die Größe des Produkts, also zum Beispiel bei Kleidung oder Möbeln, nicht gepasst hat: Zwei Drittel geben dies als Grund an. Bei 56 Prozent war ein Produkt fehlerhaft oder beschädigt, und 50 Prozent hat das Produkt schlichtweg nicht gefallen. Bei 41 Prozent entsprach das Produkt nicht dem Bild oder der Beschreibung.



29 Prozent haben schon einmal eine Retour veranlasst, da ein falscher Artikel geliefert wurde. Genauso viele planten eine Rücksendung von Anfang an mit ein: 29 Prozent haben schon einmal absichtlich mehr bestellt als sie benötigen, zum Beispiel Kleidung in verschiedenen Größen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Handel #eCommerce #Retouren #Bitkom





