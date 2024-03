Für Sie 27.03.2024

Frauen vom Rauch entwöhnen

Nikotinabhängigen Frauen kann bald besser geholfen werden, von der Sucht befreit zu werden. Sally Pauss, Doktorandin an der medizinischen Fakultät der University of Kentucky, hat den entscheidenden Einfluss von Östrogen aufgedeckt.

Das weibliche Geschlechtshormon sorgt dafür, dass ein Teil des Gehirns, das unter anderem für die Entwicklung einer Sucht zuständig ist, durch die Bildung von Olfaktomedinen übermäßig stark angeregt wird, selbst wenn die Nikotinzufuhr deutlich niedriger ist als bei Männern.



'Studien zeigen, dass Frauen eine höhere Neigung haben, eine Nikotinsucht zu entwickeln als Männer und dass sie weniger erfolgreich sind, wenn sie mit dem Rauchen aufhören wollen', sagt Pauss. 'Unsere Arbeit zielt darauf ab zu verstehen, was Frauen anfälliger für Nikotinabhängigkeit macht, um die geschlechtsspezifische Ungleichheit bei der Behandlung der Nikotinsucht zu verringern. Unsere Forschung hat das Potenzial, das Leben und die Gesundheit von Frauen zu verbessern, die mit Drogenkonsum zu kämpfen haben.'



Wenn die Forscher bestätigen könnten, dass Östrogen die Nikotinsucht und den Nikotinkonsum durch Olfaktomedine antreibt, ließen sich Medikamente entwickeln, die diese Wirkung blockieren. Medikamente, die es Frauen hoffentlich leichter machen, mit dem Rauchen aufzuhören, wie Pauss hofft.



Um die Wechselwirkungen zwischen Olfaktomedinen, Östrogen und Nikotin besser zu verstehen, untersuchte Pauss diese an Ratten und menschlichen Gebärmutterzellen, denn Östrogen wird in der Gebärmutter produziert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Östrogen-Aktivierung der Olfaktomedine - die bei Anwesenheit von Nikotin unterdrückt wird - zur Steuerung der Nikotinsucht dienen könnte, indem sie Bereiche des Belohnungsschaltkreises im Gehirn aktiviert.



Pauss arbeitet nun daran, die Rolle von Östrogen endgültig zu bestimmen. Diese Erkenntnisse könnten für diejenigen nützlich sein, die Östrogen in Form von oralen Verhütungsmitteln oder einer Hormonersatztherapie einnehmen, was das Risiko für eine Nikotinabhängigkeit erhöhen könnte.

pte/red

