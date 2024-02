Sport-Fit-Well 22.02.2024

Sport für das Wunschgewicht Regelmäßige Bewegung unter der Woche oder die Beschränkung der Aktivitäten auf das Wochenende: Beides sorgt gleichermaßen für das Halten des Gewichts. 'Für Menschen, die in ihren Beruf viel sitzen wie Busfahrer und Büroangestellte und zudem in der Woche noch wenig Zeit haben, etwa ins Fitnessstudio zu gehen, ist die konzentrierte Aktivität etwa am Wochenende ideal', sagt Lihua Zhang vom Fuwai-Krankenhaus, die gemeinsam mit Kollegen die beiden Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität untersucht hat.



Die Forscher haben die Daten von mehr als 9.600 Teilnehmern der 'National Health and Nutrition Examination Survey' des National Center for Health Statistics zwischen 2011 und 2018 ausgewertet, die einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährungsgewohnheiten herstellt. Außerdem wurden in der Untersuchung Gewichtsveränderungen und Trainingsgewohnheiten festgehalten. Die Probanden waren zwischen 20 und 59 Jahre alt.



772 Teilnehmer waren sogenannte 'Wochenendkrieger', die sich an nur zwei Wochentagen körperlich betätigen. 3.277 berichteten von regelmäßigem Training. Im Vergleich zu den 5.580 inaktiven Teilnehmern hatten sowohl die Wochenendkrieger als auch die regelmäßig aktiven Probanden weniger Bauch- und Ganzkörperfettmasse, einen geringeren Taillenumfang und einen niedrigeren BMI. Die Angehörigen dieser Gruppen waren im Schnitt jünger, eher nicht-hispanische Weiße, hatten einen höheren Bildungshintergrund und waren seltener arbeitslos oder litten an Bluthochdruck oder Diabetes.



'Auf einer hohen Ebene bestätigt diese Studie das alte Sprichwort über körperliche Aktivität und Gesundheit: Jede Aktivität ist besser als Nichtstun', so Beverly Tchang, Assistenzprofessorin für klinische Medizin am Weill Cornell Medical College in New York City, die an der chinesischen Studie nicht beteiligt war.



Wichtig ist es laut Zhang, die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation einzuhalten. Diese empfiehlt, dass sich Erwachsene mindestens 150 Minuten pro Woche körperlich mäßig oder 75 Minuten pro Woche körperlich intensiv betätigen sollten. Kombinationen aus beiden Trainingsarten sind danach als gleichwertig anzusehen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gewicht #Abnehmen #Sport #Studie





