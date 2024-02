Tipp 02.02.2024

Öl gegen trockene Augen Forscher der University of Auckland führen eine Studie mit Rizinusöl zur sicheren und natürlichen Behandlung der Erkrankung des Trockenen Auges oder Dry Eye Disease durch. Eine Pilotstudie wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Genaue Zahlen für Neuseeland stehen nicht zur Verfügung. Laut Schätzungen sind von dieser Erkrankung rund 58 Prozent der Bevölkerung über 50 Jahren betroffen. Fortschreitendes Alter, die Wechseljahre, mehr Zeit vor dem Bildschirm und das Tragen von Kontaktlinsen gehören zu den Risikofaktoren.



Blepharitis gilt als die häufigste Ursache für trockene Augen. Diese Entzündung des Lidrands ist für mehr als 80 Prozent der Fälle verantwortlich. Dabei handelt es sich um eine chronische Erkrankung, für die es keine bekannte Möglichkeit zur Heilung gibt. Der leitenden Wissenschaftlerin Catherine Jennings nach leiden die Patienten derzeit an Symptomen der Trockenheit, einem kratzenden Gefühl und fallweise an tränenden Augen.



Derzeitige Behandlungsmöglichkeiten wie antibakterielle oder entzündungshemmende Medikamente sind allgemein nicht für einen langfristigen Einsatz vorgesehen. Das liegt an den erheblichen Nebenwirkungen und der Gefahr einer Resistenz gegen Mikroben. In der aktuellen Studie wird ein Produkt getestet, das kaltgepresstes Rizinusöl enthält, das mit Manukaöl und Kanukaöl weiter verbessert wurde.



Angewendet wird die Ölmischung mittels eines Rollerballs, der an einer kleinen Glasflasche angebracht ist. Rizinusöl wird bereits seit Jahrtausenden für die verschiedensten medizinischen oder kosmetischen Zwecke eingesetzt. Im Rahmen der Pilotstudie wurden 26 Patienten mit Blepharitis vier Wochen lang mit dem kaltgepressten Rizinusöl behandelt. In der Folge kam es zu einer messbaren Verbesserung der Symptome wie einer verringerten Rötung des Lidrands, einer geringeren Verdickung des Augenlids und einer Reduzierung der Belastung mit Bakterien sowie eines Rückgangs der Verkrustung der Wimpern.



Derzeit arbeiten die Forscher an einer größeren doppelblinden, randomisierten und placebokontrollierten Studie. Ziel ist es, 92 Teilnehmer zu rekrutieren und fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren. Das ultimative Ziel besteht laut Projektleiterin Jennifer Craig darin, die Lebensqualität dieser großen Patientengruppe mittels eines natürlichen, sicheren und wirksamen Präparats zu verbessern. 'Rizinusöl könnte eine sichere, wirksame und einfach anzuwendende Alternative zu bestehenden Behandlungsmöglichkeiten werden.' Die Betroffenen sollten damit ein Leben ohne Einschränkungen führen können. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Augen #Forschung





