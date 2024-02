Aktuell 01.02.2024

Handschrift ist gut für das Hirn Das Schreiben mit der Hand hat trotz aller modernen digitalen Hilfsmittel heutzutage laut der Norwegian University of Science and Technology deutliche Vorteile. Es wirkt sich positiv auf die Konnektivität im Gehirn aus. Co-Autorin Audrey van der Meer nach sind die Muster der Gehirnkonnektivität bei 'Handschreibern' viel aufwendiger. Eine derartig ausgedehnte Vernetzung sei zudem für die Bildung von Erinnerungen und das Codieren von neuen Infos von entscheidender Bedeutung und ist daher für das Lernen vorteilhaft.



Die Forscher haben EEG-Daten von 36 Studenten gesammelt, die wiederholt ersucht wurden, entweder zu schreiben oder ein Wort zu tippen, das auf einem Bildschirm zu sehen war. Beim Schreiben benutzten sie einen digitalen Stift und schrieben direkt auf einen Touchscreen. Beim Tippen kam nur ein einzelner Finger zum Einsatz, mit dem die Tasten gedrückt wurden.



Mittels High-Density-EEGs wurden jeweils fünf Sekunden lang Aufzeichnungen gemacht. Diese EEGs messen mittels 256 kleiner Sensoren die elektrische Aktivität im Gehirn. Diese Sensoren werden dafür auf einem Netz angeordnet, das auf dem Kopf angebracht wird.



Die Konnektivität verschiedener Regionen des Gehirns nahm zu, als die Teilnehmer mit der Hand schrieben. Beim Tippen trat dieses Ereignis jedoch nicht ein. Damit liegt laut van der Meer nahe, dass die durch die genau kontrollierten Handbewegungen erhaltenen Infos umfassend zu den Mustern der Gehirnkonnektivität beitragen, die das Lernen fördern.



Laut den Forschern sind die Ergebnisse auch beim Schreiben mit Stift und Papier entsprechend. Verantwortlich für die Unterschiede zwischen Schreiben und Tippen sei, dass dabei die Sinne stärker zum Einsatz kommen. Dabei dürfte es auch keine Rolle spielen, ob eine Schreibschrift oder die Druckschrift angewendet wird.



Im Gegensatz dazu ist das wiederholte Antippen einer Taste mit dem gleichen Finger für das Gehirn weniger stimulierend. Gleichzeitig ist den Experten nach von großer Bedeutung, gleichzeitig auch mit den technologischen Fortschritten mitzuhalten. Dazu gehört auch zu wissen, wann welche Art des Schreibens mehr Vorteile bringt. Die Forschungsergebnisse wurden in 'Frontiers in Psychology' veröffentlicht. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Schrift #Hirn #Schule #Forschung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

KI beschriftet Diagramme

Für bessere, qualitativ hochwertige Beschriftungen von Diagrammen haben Forscher des Massachusetts Instit...



Handy versus Lernerfolg

Laut einer Umfrage von Studyclix unter mehr als 1.000 Schülern der Sekundarstufe sind viele besorgt, dass...



Schreiben mit KI-Stift lernen

Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickeln im deutsch-französischen Projekt 'Kali...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: