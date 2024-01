Aktuell 24.01.2024

Managerinnen schlecht in der Krise

Von Frauen geführte Unternehmen hatten es schwerer, sich von der Corona-Pandemie zu erholen als von Männern geführte Gesellschaften. Diese Entdeckung haben Forscher der University of Surrey gemacht.

Sie führen das darauf zurück, dass Frauen im Schnitt weniger Zugang zu externen Finanzressourcen und eine schwächere Position in beruflichen Netzwerken haben sowie im privaten Umfeld größeren Belastungen ausgesetzt waren, etwa durch zeitweise Schulschließungen.



Sorin Krammer und sein Team haben die Daten von über 11.000 Unternehmen in 34 Ländern analysiert. 'Unsere Forschungsergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die Unterstützung von Frauen in Führungspositionen zu stärken, insbesondere in Krisenzeiten. Von Frauen geführte Unternehmen standen vor einer einzigartigen Herausforderung. Durch die Bereitstellung eines besseren Zugangs zu Finanz-, Netzwerk- und Regierungsressourcen können wir die Widerstandsfähigkeit von Frauen geführter Unternehmen stärken und sie in die Lage versetzen, auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein.'



Um die Widerstandsfähigkeit zu stärken, so die Wissenschaftler, sind viele Unternehmen mit mehreren Abteilungen und solche, die ihre Geschäftsmodelle erneuerten, beispielsweise durch die Einführung neuer Lieferdienste, danach besser mit den Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zurecht gekommen.



Die Leistung von Frauen geführten Unternehmen ist seit Langem ein Thema. Von Frauen geführte Unternehmen werden möglicherweise beim Zugang zu Finanzierung diskriminiert, vermuten die Experten. Empirische Belege zeigen jedoch nicht durchgängig einen negativen Effekt auf die Leistung von Unternehmen unter weiblicher Führung, obwohl dieser sich auf deren Überleben auswirkt. Der schwierige Zugang zu notwendigen Ressourcen beeinträchtigt demnach die Flexibilität der von Frauen geführten Unternehmen und damit ihre Widerstandsfähigkeit, heißt es.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wirtschaft #Krise #Frauen







Auch interessant!

Frauen investieren anders

Bei der Verwaltung ihres Vermögens sind Frauen am stärksten davon motiviert, dieses an die nächste Genera...



Männer veranlagen leichtsinniger

Bei finanziellen Anlageentscheidungen, die auf löchrigen Infos beruhen und demnach keine garantierte Sich...



Frauen sind rentabel

Talentierte Frauen sollen in der britischen Wirtschaft künftig bessere Möglichkeiten bekommen, um Spitzen...



Religion kommt teuer

Frauen erhalten auch deshalb weniger Geld, weil Religionen ihnen Einkommen nehmen. Eine umfangreiche Stud...



Jahr im Rückblick

2012 stand ganz im Zeichen der Krise und brachte wegweisende wirtschaftspolitische Richtungsentscheidunge...