Peach Fuzz ist die Farbe 2024

Die Trend-Farbe des Jahres wird die Mode- und Deko-Welt des kommenden Jahres bestimmen. Pfirsich hat es den Designern angetan!

Pantone kürt jedes Jahr die Farbe, die den Ton angeben soll. 2024 ist es der Pfirsich-Ton 'Peach Fuzz' (Pantone 13-1023). Eine friedliche Genießerfarbe soll es sein, die der Grafik- und Druckprofi auf den Podest gehoben hat. Der Pfirsichflaum löst die aktuelle Trendfarbe 2023 ab (siehe Links unterhalb: Viva Magenta).







Pantone 2024



Pantone hat sich nicht nur umgesehen, wohin die Designreise geht, sondern auch gleich ein paar Produkte in der Siegerfarbe selbst aufgelegt. Eine gute Gelegenheit, sich Peach Fuzz anzusehen.



Übrigens: Coloro und wgsn haben sich ebenfalls der Trendfarbe für 2024 angenommen und ganz ähnlich abgestimmt. Dort wird 'Apricot Crush' als Modefarbe des kommenden Jahres angenommen. 'Fürsorge, Verbundenheit und Gemeinschaft' drückt Coloro 024-65-27 hier aus.







Coloro ist dabei gar nicht so weit weg von dem Pantone-Farbton des Jahres, etwas dünkler und hautnäher ist man hier und für die Kosmetik sicher auch ein guter Anhaltspunkt für die kommende Modefarbe.

