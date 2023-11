Aktuell 22.11.2023

Wachstum und Gesundheit für Hühner

Das natürlich vorkommende Enzym Beta-Glucanase hat, wenn es dem normalen Weizenfutter für Hühner zugesetzt wird, gleich zwei entscheidende Vorteile: Tiere wachsen schneller und brauchen keine Antibiotika.

Antibiotika, die im Fleisch zurückbleiben oder in die Umwelt gelangen können, werden weitgehend überflüssig. Gleichzeitig verwerten die Tiere das Futter besser, sodass sie schneller wachsen. Das hat Namalika Karunaratne vom Institut für Tier- und Hühnerwissenschaften der University of Saskatchewan festgestellt.



Das Team um Karunaratne ging davon aus, dass Beta-Glucanase das Potenzial hat, einen als Beta-Glucan bekannten Weizenbestandteil abzubauen, was wiederum die Nährstoffverdauung verbessern, die Gesunderhaltung des Mikrobioms des Darms fördern und letztendlich zum Wachstum und Wohlbefinden der Hühner beitragen könnte. Doch es galt, den Beweis für diese Vermutung zu erbringen.



Die Forscher haben den Futterzusatz in Laufställen mit Einstreuboden getestet, in denen 1782 Hühner aufgezogen wurden. Sie verglichen sie mit Tieren, die das gängige Futter bekamen. 'Die Ergebnisse waren faszinierend. Beta-Glucanase hat Beta-Glucan nicht nur effektiv abgebaut, sondern auch das Wachstum und die Gesundheit von Hühnern verbessert. Aber die Geschichte hat noch mehr zu bieten. Wir verglichen die Wirkung von Beta-Glucanase mit Antibiotika und stellten fest, dass Beta-Glucanase das Beta-Glucan wirkungsvoller abbaut als Antibiotika', so Karunaratne.



Die Zugabe von gereinigter Beta-Glucanase zum Hühnerfutter steigert nicht nur die Leistung, sondern verringert auch den Bedarf an Antibiotika und anderen Medikamenten. 'Dies ist ein großer Schritt vorwärts, um die Gesundheit unserer gefiederten Freunde zu gewährleisten und unsere Lebensmittelversorgung sicherer zu machen. Es ist eine Win-win-Situation sowohl für die Hühner als auch für diejenigen, die sie aufziehen und letztlich für den Verbraucher', sagt Karunaratne.

pte/red

#Tiere #Antibiotika #Hühner #Gesundheit #Forschung







