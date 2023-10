Tipp 23.10.2023



Wohlig warm am Schreibtisch

Wer energiesparend heizen und trotzdem angenehm warm am Schreibtisch arbeiten will, der braucht eine Untertisch-Heizung. Die spart Geld und bringt Komfort!

In der Energiekrise wurden die Menschen (und Anbieter) kreativ. Eine der Lösungen, die clever und zielführend sind, sind Heizungen nahe am Nutzungsort. Man muss nicht ein ganzes Haus heizen, um im warmen zu sitzen - etwa dann, wenn man am Schreibtisch arbeitet. Statt großflächig ins leere zu heizen baut man einfach eine Infrarot-Fläche als Heizung unter die Tischplatte - und die gibt Wärme auf die Beine ab, in die Luft rund um den Schreibtisch und ein wenig auch nach oben zu den Händen. Der Effekt ist enorm und sehr angenehm.



Infrarotheizung für den Schreibtisch



Dabei hilft diese Art der Heizung auch noch, enorm viel Geld sparen zu können. Die allgemeine Heizung im Raum kann abgestellt oder zumindest stark reduziert werden. Im Gegenzug reichen die paar Watt (nominell 40 bis 150 Watt, in der Praxis reicht eine Mittelstellung meist aus) von der Infrarot-Heizung. Das kann vielleicht sogar eine PV-Anlage im Winter tagsüber für die Grundlast liefern, was das Angebot noch attraktiver macht.



Die Montage ist dabei einfach, Klebestreifen fixieren die leichte und dünne Fläche unter der Tischplatte, ein Kabel geht zur nächsten Steckdose und integriert auch den Drehregler für die Stärkeneinstellung. Die Klebestreifen halten auch nach einem Jahr in unserem Test bombenfest, die Ware wirkt auch ansonsten hochwertig.



Negativpunkte im Test sind kaum aufgefallen: Ein leichtes Netzbrummen im Lautsprecher, wenn das Kabel daran vorbei geführt wird, ist dem Strom und dem Lautsprecher mehr anzulasten, als der Heizung. Und die Temperaturhöchstgrenze als Schutz-Limit ist mit ca 80 Grad recht hoch für nahe befindliche Heizungen, aber hierfür ist der Regler ja nicht weit weg - wer dreht schon höher, als er es haben mag?



Fazit: Wir haben es letzte Saison getestet und für gut befunden. Für die kommende Saison wird die ganze Redaktion damit ausgestattet. Die Empfehlung kommt daher nicht nur aufgrund bestehender Erfahrung sondern auch aus der Praxis mit Blick auf den eigenen Einsatz.

