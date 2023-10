Tipp 08.10.2023



Paw Patrol - Mighty Kinofilm

Nur im Kino: Der nächste Paw Patrol-Film für die ganze Familie. Und wir verlosen dazu Goodies für Fans!

Als ein magischer Meteor in die Abenteuerstadt einschlägt, verleiht er den Welpen der Paw Patrol Superkräfte und verwandelt sie augenblicklich in die mutigen Mighty Pups. Wen überrascht es, dass sie fortan auf großer Heldenmission unterwegs sind? Für Skye, die Kleinste im Superwelpen-Team, sind die neuen Kräfte ein wahr gewordener Traum.







Doch als Bürgermeister Besserwisser, der Erzrivale der liebenswerten Hundecrew, aus dem Gefängnis ausbricht, wendet sich das Blatt: Er verbündet sich mit der verrückten Wissenschaftlerin Victoria Vance, um die Superkräfte der PAW Patrol zu stehlen! Da das Schicksal der Abenteuerstadt auf dem Spiel steht, müssen die Mighty Pups die Superschurken aufhalten, bevor es zu spät ist. Und Skye muss lernen, dass selbst der kleinste Welpe den größten Unterschied machen kann.







Material (c) 2023 Paramount Pictures

