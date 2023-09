Sport-Fit-Well 31.08.2023

Frühe Raucher schwerer abhängig Wer im Alter von 18 Jahren oder früher mit dem Rauchen beginnt, hat später größere Schwierigkeiten, wieder damit aufzuhören als jemand, der später damit anfängt. Das ergab eine Untersuchung unter Leitung von Koji Hasegawa vom National Hospital Organization Kyoto Medical Center. Die Ergebnisse stellte er jetzt auf dem Kongress der European Society of Cardiology in Amsterdam vor. Infolgedessen fordern die japanischen Mediziner, das Alter für den Kauf von Tabakprodukten auf 22 Jahre anzuheben.



Raucher unter 50 Jahren haben im Vergleich zu Nichtrauchern ein fünfmal höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Forscher schätzen, dass fast 90 Prozent der Erwachsenen, die täglich Zigaretten rauchen, im Alter von 18 Jahren damit angefangen haben. Die japanische Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Alter beim Beginn des Rauchens, der Nikotinabhängigkeit und der Raucherentwöhnung.



An der Studie nahmen 1382 Raucher teil, von denen 30 Prozent Frauen waren. Das Durchschnittsalter lag bei 58 Jahren. 556 Raucher begannen vor dem 20. Lebensjahr mit dem Rauchen (Frühstarter), während 826 Raucher 20 Jahre oder älter waren, als sie mit dem Rauchen begannen (Spätstarter).



Frühstarter berichteten von mehr Kippen pro Tag (25) als Spätstarter, die 22 Zigaretten pro Tag rauchten. Diejenigen, die früh anfingen, hatten höhere Kohlenmonoxidwerte in der Atemluft im Vergleich zu denen, die spät begannen (19 beziehungsweise 16,5 ppm) und höhere FTND-Werte (7,4 bzw. 6,3). FTND ist ein Test, der die Stärke der Nikotinabhängigkeit feststellt. Weniger als die Hälfte der Frühstarter (46 Prozent) hörten erfolgreich mit dem Rauchen auf, verglichen mit 56 Prozent der Spätstarter.



Die Teilnehmer wurden schließlich in vier Gruppen eingeteilt - je nach Alter, in dem sie mit dem Rauchen begonnen hatten (17 Jahre oder jünger, 18 bis 19, 20 bis 21 sowie 22 oder älter). In den vier Gruppen lagen die FTND-Werte bei 7,5, 7,2, 6,7 beziehungsweise 6,0. Demnach waren die, die erst mit 22 oder später zu rauchen anfingen, am wenigsten nikotinabhängig. 'Die Anhebung des gesetzlichen Alters für den Kauf von Tabak auf 22 Jahre oder älter könnte zu einer Verringerung der Zahl der Menschen führen, die nikotinabhängig werden und dem Risiko nachteiliger gesundheitlicher Folgen ausgesetzt sind', schlussfolgert Hasegawa. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Sucht #Rauchen #Forschung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Frauen leiden mehr

Frauen mit Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue Syndrom (ME/CFS) neigen dazu, unter mehr Sym...



Herz, Lunge und Krebs

Eine gute Herz-Lungen-Fitness in der Jugend steht mit einem bis zu 40 Prozent geringeren Risiko in Zusamm...



Rauchen schädigt Kreislauf

Krebspatienten, die nach der Diagnose weiter rauchen, haben ein fast verdoppeltes Risiko eines Herzinfark...



Raucher haben weniger Dates

Rauchende Online-Dater bekommen weniger Matches, wie eine neue Analyse der Schweizer Dating-App dua zeigt...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: