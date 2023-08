Aktuell 17.08.2023

Bernhard Ludwig verstorben

Mit seinen 'Seminaren' über 'verhaltenstherapeutische Änderungen' in Bezug auf Herzinfarkt, Bluthochdruck und Übergewicht erlangte der Psychologe, Künstler und Kabarettist Bernhard Ludwig österreichweit Bekanntheit.

Vorgestern, am 15. August, ist der gebürtige Oberösterreicher im 75. Lebensjahr in Wien gestorben, wie die Agentur Hoanzl mitteilt. Ludwig erkannte früh, dass Änderungen der Lebensweise mit Humor leichter zu bewerkstelligen sind. Bereits 1992 gestaltete er erstmals ein Seminar als Kabarettprogramm. Daraus wurde der Begriff 'Seminarkabarett', also Kabarett mit wissenschaftlichem Background, maßgeblich mitgeprägt.



Als ausgebildeter Psychologe und Psychotherapeut integrierte er psychotherapeutische Themen und Methoden sowie die Ernährungsweise '10in2' in seine Kabarettprogramme. Besondere Bekanntheit erlangte er mit seinem Programm 'Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit'. Dabei trennte er das Publikum nach Geschlechtern.



Auf diese Weise, so Ludwig, könne sich die Zuhörerschaft 'bis zu zehn Stunden Sexualtherapie' ersparen. Weitere erfolgreiche Programme waren 'Anleitung zum Herzinfarkt' und 'Anleitung zum Diätwahnsinn'. Der in Wien lebende Ludwig wurde 1999 mit dem Österreichischen Kabarettpreis 'Karl' ausgezeichnet. 2005 wurde ihm 'für seine langjährigen Verdienste um Wissenschaft und Bildung' der Berufstitel Professor verliehen.

