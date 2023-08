Wohlfühlen 10.08.2023



Die Sommerzeit genießen

Manche Menschen lieben den Sommer, während andere die dunkle Jahreszeit bevorzugen. Doch fest steht, dass sich manche Gelegenheiten einfach nur im Sommer ergeben.

Beispielsweise entspannte Abende in der Natur am See oder auf dem Balkon, an denen die Sonne erst spät untergeht, was eine ganz besondere Stimmung schafft. Auch das Baden bei hohen Temperaturen ist nur in der Sommerzeit möglich. Viele Menschen kosten die Sonne aus, nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag.



Das Besondere am Sommer



Mit wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut liegt es sich überaus bequem im Gras oder Sand, egal ob im Park oder am Strand. Auch Grillpartys im Garten sind eine Besonderheit des Sommers, denn bei warmem Wetter bereitet eine solche Feier viel Freude und lässt sich bis in die Nachtstunden ausdehnen.



Darüber hinaus lieben viele Leute den Sommer auch aufgrund seiner Mode. Sommerkleidung ist luftig und leicht, sie macht Lust auf spontane Spaziergänge und erholsame Unternehmungen bei Sonnenschein und mit einem Eis in der Hand. Bei all diesen Vorzügen des Sommers sollte niemand seine Haut vergessen, denn die ist an sonnigen Tagen mit großen Herausforderungen konfrontiert – und nicht nur dann.



Sonnenschutz für die Haut



Sonnenschutz für die Haut ist im Sommer unerlässlich. Dennoch hat der ein oder andere längst überholte Informationen oder hält aus Gewohnheit an alten Routinen fest. Das Eincremen mit Sonnencreme ist ein gutes Beispiel dafür. Viele Menschen verwenden in der Sommerzeit nur dann Sonnencreme, wenn sie aktiv sonnenbaden möchten und sich gerade am Ufer eines Sees oder im Liegestuhl auf dem Balkon niedergelassen haben. Es ist ungemein wichtig, sich in diesen Situationen großzügig mit Sonnencreme einzuschmieren. Doch was ist mit all den anderen Stunden des Sommers, in denen UV-Strahlung an die Haut gelangt? Was ist mit dem Alltag, dem Weg zur Arbeit, Einkäufen und dem Aufenthalt in sonnigen Wohnungen? Die Sonnenstrahlung gelangt in all diesen Situationen an die Haut, auch wenn man gerade nicht aktiv an einer Bräunung arbeitet.



Zum Glück gibt es inzwischen zahlreiche Tagescremes mit Lichtschutzfaktor, die den Sonnenschutz im Alltag erleichtern. Im Handel gibt es Produkte speziell für Gesicht und Körper, für Kinder und Erwachsene, allergische, empfindliche und normale Haut. Und natürlich ist die Auswahl an UV-Schutz-Faktoren immens. Ganz wichtig ist es, sich über seinen Hauttyp zu informieren. Vor allem helle Hauttypen sollten möglichst den höchsten Schutzfaktor wählen.



Hautalterung vorbeugen



Sonnenschutzprodukte für die Haut tragen nicht nur zum Schutz vor Hautkrebs bei. Sie sind gleichzeitig ein wichtiges Instrument, um vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Dieses Argument sollte all jene überzeugen, die sich noch immer nicht mit regelmäßigem Sonnenschutz angefreundet haben. Fältchen, Falten und Pigmentflecken können die Folge von UV-Strahlung sein.



Um die Haut umfassend zu schützen, hilft auch Kleidung. Lange, luftige Kleidungsstücke schützen die Haut bis zu einem gewissen Grad, lassen aber dennoch UV-Strahlung hindurch. Deshalb gibt es spezielle Bekleidung mit UV-Schutz, beispielsweise fürs Schwimmen oder Schnorcheln.



Vorsicht nicht nur im Sommer



Sonnencremes sind nicht nur eine Angelegenheit des Sommers. Wer es mit dem Schutz vor Hautkrebs ernst meint und sich seine jugendlich aussehende Haut lange bewahren möchte, verlässt das Haus grundsätzlich nicht mehr ohne Sonnencreme, vor allem im Gesicht. Langfristig zeigt sich der Unterschied, denn disziplinierter UV-Schutz trägt nachweislich dazu bei, die sonnenbedingte Hautalterung zu verlangsamen.

Foto: Sheila / Adobe Stock

