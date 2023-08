Technik 10.08.2023

Denken statt Fakes

Kritisches Hinterfragen von Nachrichten dämmt Falschinformationen ein, zeigt eine Studie der Cornell University. Das konnte zum Beispiel bei einem Fall von angeblichem Terrorismus in einem spanischen Supermarkt beobachtet werden.

Die User fanden diese Info auf Reddit und ihnen war nicht bewusst, dass alle diese Meldungen vollständig erfunden waren. Die Quellen stammten von verschiedenen Boulevardzeitungen und wurden durch die Empfehlungsalgorithmen der App beworben.



J. Nathan Matias hat 14 Mio. Redditors analysiert. Das Auffordern der User zum Faktencheck konnte der Nadel des Algorithmus auf die Sprünge helfen. Laut Matias werden erfundene Nachrichten und Stories bei Reddit niedrig eingestuft, nachdem die User sie aus einem Verdacht heraus überprüft haben. Eine Erkenntnis der in 'Scientific Reports' veröffentlichten Ergebnisse sei, dass Menschen nicht das Gefühl haben müssten, sie seien an Algorithmen und Technologieplattformen angekettet. Die Forscher haben eine Software nach einem Experiment mit den Usern von Word News Subreddit programmiert. Der Service ist dafür bekannt, fehlerhafte Infos zu posten.



Das Programm überwachte jedes Mal, wenn der User von Subreddit einen Hyperlink für einen weiteren Dialog postete. Danach ordnete das Programm die Diskussionen jeweils einer Bedingung von dreien zu. Bei der ersten wurden die User durch wiederholte Nachrichten dazu motiviert, die Angaben in den Storys zu überprüfen und sie gegebenenfalls durch Kommentare zu entlarven. Im zweiten Fall erhielten Redditors Nachrichten, die sie dazu bringen sollten, derartige Artikel abzulehnen. Bei der dritten Gruppe handelte es sich um eine Kontrollgruppe, die zu keiner Handlung angeleitet wurde.



Nachdem der Forscher 1.104 Diskussionen von Beiträgen gesammelt hatte, die zwischen Dezember 2016 und Februar 2017 gelaufen waren, zeigte sich ein erstaunliches Ergebnis. Allein das Ermutigen der User, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, führte dazu, dass die Story im Ranking durchschnittlich 25 Punkte verlor. Damit fand sich die Story auf der Reddit-Homepage weiter unten wieder. Damit verringerte sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie von vielen Personen gesehen wurde.

pte/red

#Medien #Fake News #Reddit #Studie







