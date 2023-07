Aktuell 27.07.2023

Super-T gegen Krebs

Forscher der Cardiff University haben eine Form von Killer-T-Zellen entdeckt, die weitaus effektiver ist als jene, die üblicherweise den menschlichen Körper beschützt.

Sie stammen von Menschen, die Krebs erfolgreich besiegt haben. Sie sind in der Lage, gleich mehrere Kennzeichen von Krebszellen zu erkennen - im Gegensatz zu normalen T-Zellen, die nur eine Besonderheit 'sehen' können. Die Tarnung der Krebszellen, die normale T-Zellen täuschen kann, funktioniert nicht mehr.



Die Forscher haben Patienten mit solidem Krebs im Spätstadium untersucht, die am Nationalen Zentrum für Krebsimmuntherapie eine TIL-Therapie (Tumor-infiltrierende Lymphozyten) erhielten. Dabei werden weiße Blutkörperchen (Lymphozyten) aus dem Tumor eines Patienten entnommen, im Labor vermehrt und dem Patienten zurückgegeben. Das Immunsystem erkennt sie und tötet sie ab, ebenso wie die Krebszellen.



In einer klinischen Phase-I/II-Studie der vergangenen zehn Jahre erhielten 31 Patienten eine TIL-Therapie. Ein Teil von ihnen besiegte den Krebs vollständig. Auf diese Gruppe haben sich die Forscher in Cardiff konzentriert und untersucht, wie deren T-Zellen auf die konservierten Krebszellen der jeweiligen Patienten reagierten. Sie fanden heraus, dass die Krebsüberlebenden über ein Jahr nach ihrer Heilung noch immer T-Zellen hatten, die sehr aggressiv gegen die eigenen Krebszellen vorgingen.



'Wir testeten die T-Zellen auch mit Krebs von anderen Patienten. Es zeigte sich, dass die Killer-T-Zellen eines Menschen, der den Krebs besiegt hat, Krebszellen wesentlich besser erkennt als eine normale T-Zelle und erfolgreich bekämpfen kann. Diese Forschung erweitert unser Wissen über die Rolle des Immunsystems bei Krebs, und obwohl noch mehr Arbeit geleistet werden muss, ist sie ein positiver Schritt in der Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs in der Zukunft', so Immunologe Andy Sewell.



'Wir können diese Art von T-Zellen im Labor gentechnisch verändern. Diese lassen sich möglicherweise zur Behandlung einer Vielzahl von Krebsarten einsetzen, ähnlich wie manipulierte CAR-T-Zellen bereits heute zur Behandlung einiger Arten von Leukämie', verdeutlicht Garry Dolton, ebenfalls Immunologe in Cardiff, abschließend.

