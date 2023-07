Technik 27.07.2023

Wieder weniger Podcasts Der Boom von Podcasts auf Spotify ist offensichtlich zu Ende, wie aktuelle Zahlen von Edison Research zeigen. Demnach haben im ersten Quartal 2023 erstmals weniger Nutzer in den USA entsprechende Audioinhalte auf der Streaming-Plattform konsumiert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2022 waren es noch 21,6 Prozent, nun sind es nur mehr 20,2 Prozent. Die Chefetage von Spotify will nun ihre längerfristige Strategie in Sachen Podcasts überdenken und von größeren Investitionen absehen.



'Wenn man nur die Streams in der ersten Woche für neu veröffentlichte Serien betrachtet, machen originäre Podcasts von Spotify vier von fünf Top-Platzierungen bei den besonders heiß erwarteten Sendungen aus. Die Evidenz zeigt aber, dass diese Shows das hohe Interessenslevel über das ganze Jahr gesehen nicht aufrechterhalten konnten', so Edison Research. Für ein Unternehmen, das 2022 knapp eine Mrd. Dollar in die Podcast-Sparte investiert hat, seien das keine guten Nachrichten. 'Es ist klar, dass damit die Tage der massiven Ausgaben in diesem Bereich vorbei sind', urteilen die Experten.



Auch in der Führungsriege des Streaming-Riesen ist man mittlerweile offensichtlich zur selben Erkenntnis gekommen. 'Ich denke, es ist richtig, das übermäßige Geldausgeben und Investieren in diesem Sektor zu beenden', antwortete Spotify-CEO Daniel Ek kürzlich auf die Frage eines Analysten bei der Präsentation von Quartalszahlen. 'Wir werden das nicht tun und uns sehr genau anschauen, wie und wo wir in Zukunft investieren werden', so Ek.



Dass die Zahl der User, die auf Spotify Podcasts anhören, zurückgeht, bedeutet aber nicht, dass diese Form der Audiounterhaltung nicht mehr beliebt ist. Laut Edison Research nimmt die Zeit, die Menschen mit Podcasts verbringen, nämlich immer noch leicht zu. Sie ist im Zeitraum vom ersten Quartal 2022 bis zum selben Zeitraum dieses Jahres in der Altersgruppe 18 plus immerhin von sechs auf neun Prozent angestiegen.



Da sich gerade die Zuhörerschaft von Podcasts durch eine enorme Breite und viele jüngere Nutzer auszeichnet, ist sie auch für Werbetreibende sehr interessant. Das bestätigen auch die jüngsten Zahlen des Interactive Advertising Bureau, denen zufolge der durch Werbung generierte Umsatz bei Podcasts 2022 im Jahresvergleich um 26 Prozent auf insgesamt nunmehr 1,8 Mrd. Dollar (rund 1,63 Mrd. Euro) nach oben geklettert ist. pte/red





