Technik 21.06.2023

KI bei Verbrauchern beliebt

Laut dem Report 'Why consumers love generative AI' des Capgemini Research Institute vertraut die Mehrheit der Konsumenten generativen KI-Tools und lässt potenzielle Gefahren sowie Missbrauch außen vor.

Die Umfrage wurde durchgeführt unter 10.000 Verbrauchern in 13 Ländern, darunter Großbritannien, USA, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Singapur, Spanien und Schweden. In Deutschland wurden 1.000 Verbraucher befragt.



Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) vertraut bei ihrer Finanzplanung auf generative KI. Zwei Drittel geben an, dass sie von medizinischen Diagnosen und Ratschlägen durch generative KI profitieren würden. Und 63 Prozent zeigen sich begeistert von der Aussicht, dass generative KI helfen könnte, neue Medikamente effizienter zu entwickeln.



Darüber hinaus wären laut der Untersuchung zwei Drittel (66 Prozent) der Verbraucher bereit, sich von generativer KI in persönlichen Beziehungsfragen oder bei der Lebens- und Karriereplanung beraten zu lassen. Dies gilt insbesondere für die Generation der Babyboomer, die hier die höchste Bereitschaft zeigt (70 Prozent).



Fast die Hälfte der Verbraucher macht sich keine Sorgen darüber, dass die KI-Tools eingesetzt werden können, um Fake News zu erstellen. Nur 34 Prozent der sind über durch KI unterstützte Phishing-Angriffe besorgt. Nur 33 Prozent sind besorgt über mögliche Urheberrechtsprobleme, und noch weniger (27 Prozent) darüber, dass generative KI zum Kopieren von Produktdesigns und -formeln konkurrierender Unternehmen eingesetzt werden könnte.



62 Prozent befürworten den Einsatz von generativer KI in Marketing und Werbung, sofern sich dies nicht negativ auf ihr Gesamterlebnis auswirkt. Und 43 Prozent wünschen sich sogar, dass Unternehmen generative KI in die Kundeninteraktion integrieren. 50 Prozent schätzen besonders die Möglichkeit, ihr Einkaufserlebnis durch generative KI immersiver und interaktiver zu gestalten. 67 Prozent der Verbraucher wünschen sich von generativer KI personalisierte Empfehlungen, zum Beispiel für Mode oder Einrichtungsgegenstände.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#KI #AI #Risiko #Chance #Forschung







Auch interessant!

Hits per KI erkannt

Forscher der Claremont Graduate University können mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent Vorhersagen...



Rezepte von Videos lernen

Ein speziell programmierter Roboter von Forschern der University of Cambridge kann selbstständig acht ver...



Material mit Intelligenz suchen

KI erstellt nicht nur Fotos und Videos, die künstliche Intelligenz kann auch bei der Suche nach natürlich...



KI im KMU

Zwei Drittel aller Kleinunternehmen in Kanada und den USA mit meist zwei bis fünf Mitarbeitern wollen kün...



Unmenschliche KI bei Kindern

Weder Amazons virtueller Assistent Alexa noch der autonome Robo-Staubsauger Roomba von iRobot sind wahrsc...



Empathisch im Alltag

Die neue App 'Empathic' des irischen Entwicklers seamlessCARE deutet Emotionen bei nonverbaler Kommunikat...