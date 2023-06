Sport-Fit-Well 15.06.2023

Seegurken gegen Diabetes Seegurken beugen Diabetes vor, wie Forscher der University of South Australia in einer neuen Studie bestätigen. Getrocknete und gesalzene Seegurken hemmen Verbindungen namens Advanced Glycation Endproducts (AGE), das sind im Wesentlichen Fruktose und Galaktose, aber auch Glukose, die unkontrolliert mit körpereigenen Strukturen reagieren.



AGEs entstehen, wenn sich Proteine und/oder Fette im Blutkreislauf mit Zucker verbinden. Wenn sie sich in hohen Mengen ansammeln, erhöhen sie diabetische Komplikationen und damit das Risiko für Herzerkrankungen, Alzheimer, Parkinson, Nierenleiden und Krebs. 'Wir wissen, dass eine Anhäufung von AGEs mit der Entstehung von Typ-2-Diabetes verbunden ist, sodass Strategien zur Vorbeugung das Risiko für die Entwicklung diabetischer Komplikationen verringern können', so Molekularbiologe Permal Deo.



Asiaten haben schon vor langer Zeit die gesundheitlichen Vorteile der Seegurke, einer entfernten Verwandten des Seesterns, erkannt. Aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften nennen die Chinesen die gallertartige Kreatur 'Hai Shen', was 'Meeresginseng' bedeutet. Ginseng wird als Stärkungs- und Kräftigungsmittel bei Müdigkeits- und Schwächegefühlen angewandt.



Die Forscher haben die Seegurkenart Holothuria scabra gekocht und sie dann auf verschiedene Weise verarbeitet: Sie trockneten sie gesalzen oder ungelazen in der Sonne. Jedes Präparat vermahlten sie zu einem Pulver und versetzten sie mit Kollagen, das sie aus den Seegurken extrahierten. Sie fanden heraus, dass die sonnengetrocknete, gesalzene Seegurke plus Kollagen AGEs am stärksten hemmen. 'Dieses Präparat reduziert eine Reihe von zuckerbedingten Metaboliten im Körper und verringert so das Diabetesrisiko', sagt Deo.



'Unsere Forschungsergebnisse liefern einen soliden Beweis dafür, dass Seegurken als funktionelles Lebensmittelprodukt entwickelt werden könnte, um das Auftreten von Diabetes und diabetischen Komplikationen zu bekämpfen', weiß Deo. Ganz allgemein seien Seegurken wertvoll zur Vorbeugung. Frühere Studien haben gezeigt, dass sie das Blut verdünnen, den Blutdruck senken und entzündungshemmende, antioxidative, krebshemmende und wundheilende Eigenschaften haben. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Ernährung #Diabetes





