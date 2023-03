Aktuell 19.03.2023

Nitroxolin hilft bei Affenpocken

Ein Forscher-Team der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der University of Kent hat mit dem gut verträglichen Antibiotikum Nitroxolin einen Wirkstoff gegen Mpox, auch als 'Affenpocken' bekannt, identifiziert.

Details wurden in 'Journal of Medical Virology' veröffentlicht. Die Ergebnisse der Forschung ermöglichen nun den baldigen Start klinischer Studien, heißt es. Den Wissenschaftlern nach hemmt Nitroxolin die Vermehrung von Mpoxviren in Zellkulturmodellen und Gewebekulturen menschlicher Haut effektiv. Nitroxolin ist darüber hinaus gegen einen Tecovirimat-resistenten Mpoxvirusstamm wirksam sowie gegen weitere bakterielle und virale Krankheitserreger, die häufig gemeinsam mit Mpoxviren übertragen werden.



Daher unterdrückt Nitroxolin gleichzeitig mehrere Krankheisterreger, die häufig an schweren Mpoxverläufen beteiligt sind. Da Nitroxolin ein gut verträgliches Antibiotikum ist, das schon lange zur Behandlung eingesetzt wird, kann es direkt in klinischen Studien gegen Mpox getestet werden.

