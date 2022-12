Tipp 01.12.2022

Weisse Teller machen das Essen besser! Wählerische Esser empfinden Lebensmittel, die in roten Schalen serviert werden, als salziger und geschmacklich weniger angenehm als das gleiche Essen, das sie aus weißen Schüsseln zu sich nehmen. Laut Forschern der University of Portsmouth könnte diese Erkenntnis zum Verständnis beitragen, wie sich die Geschmackswahrnehmung durch Teller und Besteck beeinflussen lässt.



'Dieses Wissen könnte für diejenigen nützlich sein, die versuchen, ihr Repertoire an Lebensmitteln zu erweitern. Wenn Sie zum Beispiel einen wählerischen Esser ermutigen möchten, ein leicht bitteres Gemüse zu probieren, könnte es auf einem Teller in einer Farbe serviert werden, die diesen unangenehmen Geschmack subjektiv ausblendet', sagt Psychologe Lorenzo Stafford.



Er und sein Team haben 50 Probanden ausgewählt, von denen die Hälfte sagte, sie sei beim Essen wählerisch. Die anderen akzeptierten ein breites Spektrum an Lebensmitteln. Alle bekamen salzige Kartoffelchips zu essen, und zwar aus roten, blauen und weißen Schüsseln. Wählerische Esser empfanden den Snack als salziger, wenn er aus einer roten oder blauen Schüssel statt aus einer weißen gegessen wurde. Chips aus der roten Schüssel fanden die wählerischen Esser am unangenehmsten. Die Probanden, die alles aßen, ließen sich in ihrem Geschmack von der Schüsselfarbe nicht beeinflussen.



'Einseitige Ernährung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Herzerkrankungen sowie Knochen- und Zahnproblemen führen. Es gibt auch soziale Probleme, weil es in Familien schnell zu Stress kommen kann, wenn wählerische Esser sich schämen oder unter Druck gesetzt werden, Lebensmittel zu essen, die sie nicht mögen', so Stafford. Die Zahl der Menschen, die ihre Gesundheit durch einseitige Ernährung gefährden, ist überraschend hoch. Laut einer Studie von Forschern der East Carolina University im Jahr 2018 sind fast 20 Prozent der Amerikaner wählerische Esser.



'Einseitige Ernährung kann zu gesundheitlichen Problemen wie Herzerkrankungen sowie Knochen- und Zahnproblemen führen. Es gibt auch soziale Probleme, weil es in Familien schnell zu Stress kommen kann, wenn wählerische Esser sich schämen oder unter Druck gesetzt werden, Lebensmittel zu essen, die sie nicht mögen', so Stafford. Die Zahl der Menschen, die ihre Gesundheit durch einseitige Ernährung gefährden, ist überraschend hoch. Laut einer Studie von Forschern der East Carolina University im Jahr 2018 sind fast 20 Prozent der Amerikaner wählerische Esser.





