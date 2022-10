Aktuell 20.10.2022

Weniger Fernseher verkauft

Umsatz und Stückzahl an verkauften Fernsehern geht zurück. Ein Minus von 20 Prozent bei TV-Geräten steht in den Bilanzen.

Der Markt für TV-Geräte in Deutschland ist auch im dritten Quartal dieses Jahres bei Absatz und Umsatz rückläufig, wie eine neue gfu-Erhebung zeigt. Zwischen Juli und September wurden rund eine Mio. Fernsehgeräte verkauft, ein Minus von fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatzrückgang betrug im gleichen Zeitraum 24,5 Prozent auf 668 Mio. Euro.



Auch Umsatz und Stückzahl der verkauften OLED-TVs sind im dritten Quartal 2022 rückläufig, dennoch hat sich deren Anteil am gesamten TV-Markt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter gesteigert. Mit 131.000 Stück beträgt der Stückzahlanteil in diesem Zeitraum 13 Prozent (Vorjahr elf Prozent). Der Umsatzanteil zwischen Juli und September beträgt mit 202 Mio. Euro bereits 30 Prozent (Vorjahr 27 Prozent) des Gesamtumsatzes mit TV-Geräten.



Auch die beliebten TV-Geräte mit einer Bilddiagonale größer 55 Zoll sind mit geringerer Stückzahl (minus 26,1 Prozent) und weniger Umsatz (minus 28,3 Prozent) vom aktuellen Trend betroffen. Kumuliert für die ersten drei Quartale 2022 ergibt sich ein ähnliches Bild: Zwischen Januar und September 2022 wurden knapp 3,3 Mio. Fernseher verkauft, ein Minus von 17,7 Prozent. Der Umsatz betrug knapp 2,3 Mrd. Euro, ein Rückgang um 14,5 Prozent.

pte/red

