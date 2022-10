Gesundheit 12.10.2022

Symptome bei entzündlichem Brustkrebs

Die meisten Frauen sind sich der Symptome einer besonders aggressiven und tödlichen Form von Brustkrebs nicht bewusst.

1.100 US-Amerikanerinnen über 18 Jahren wurden für die Studie befragt. Mit 78 Prozent erkennen vier von fünf Frauen einen Knoten in der Brust als Anzeichen für eine Krebserkrankung. Nur 44 Prozent der Frauen würden jedoch eine Rötung der Brust, ein Pitting/Verdickung der Haut und 34 Prozent, dass sich eine Brust wärmer oder schwerer anfühlt, als mögliche Symptome von Brustkrebs und vor allem von einem inflammatorischen Mammakarzinom wahrnehmen. Die Erkrankung kann in jedem Bereich der Brust und in jeder molekularen Unterform auftreten.



Laut Ko Un Park sollten Frauen wissen, dass drastische Veränderungen der Brust nicht normal und Selbstuntersuchungen immer noch wichtig sind. 'Rund 50 Prozent der inflammatorischen Mammakarzinome werden erst im vierten Stadium erkannt', so der Experte. Sogar in medizinischen Kreisen seien Ärzte und Pflegepersonal nicht damit vertraut, bei einer Rötung der Brust an eine derartige Krebserkrankung zu denken.



Das Phänomen trete zwar nur mit ein bis fünf Prozent aller Brustkrebserkrankungen in den USA vergleichsweise selten auf, stelle jedoch bei der Diagnose eine echte Herausforderung für die behandelnden Ärzte dar. Die Umfrage wurde in den USA online von The Harris Poll zwischen 22. und 26. September 2022 durchgeführt. Insgesamt nahmen 2.044 erwachsene US-Amerikaner über 18 Jahren teil. 1.100 der Befragten waren Frauen.

pte/red

