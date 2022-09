Aktuell 14.09.2022

18 Stunden am Tag vor dem Bildschirm

US-Millennials nutzen pro Tag 17,8 Stunden verschiedenste Arten von Medien, wie eine der Social-Influence-Marketingplattform Crowdtap zeigt. Dabei werden mehrere Medien gleichzeitig genutzt.

Eine 20-Jährige gibt an, dass sie zwei Stunden pro Tag auf Facebook verbringt, eine Stunde pro Tag Texte beantwortet und drei Stunden pro Tag fernsieht. In der Summe sind das zwar sechs Stunden, doch da sie mehrere Dinge gleichzeitig tut, sind es nur drei 'echte' Stunden, heißt es.



'Millennials sind immer aktiv. Ein Teil davon ist allerdings passiver Konsum', so Anna Kassoway, Chief Marketing Officer von Crowdtap. Einige Medienformen seien für Millennials wichtiger als andere. Laut der Studie rangieren mit 71 Prozent soziale Medien auf Platz eins. Social-Media-Posts, Fotos, Blogs, E-Mails, SMS und Gespräche mit anderen nehmen etwa 5,4 Stunden des durchschnittlichen Millennial-Tages in Anspruch.



Traditionelle Medien, also Print, Radio und Fernsehen, verschlingen 33 Prozent der gesamten Mediennutzungszeit. Nutzergenerierte, demnach vollkommen ungeprüfte Inhalte prägen das Leben der Millennials mehr als jede andere Form von Medien. Informationen, die in diesem Bereich gesammelt werden, vertrauen 40 Prozent mehr als Informationen aus anderen Medien – einschließlich Zeitungen und Zeitschriften.



Diese Ergebnisse sind nicht zuletzt für Werbetreibende wichtig, sagt Kassoway. Heute gäben die meisten Unternehmen ihre Marketing-Budgets, auch solche, die auf Social Media ausgerichtet sind, in erster Linie für den Versand von Werbebotschaften aus. Sie prognostiziert, dass Unternehmen zunehmend auf Influencer setzen werden. 'Das beste Social Marketing ist nicht, sich selbst zu veröffentlichen, sondern andere dazu zu inspirieren, Inhalte über sie zu veröffentlichen', sagt Kassoway.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #USA #Mediennutzung #Medien







Auch interessant!

Handy besser nicht abends nutzen

Die Nutzung elektronischer Geräte am Abend verschlechtert den Schlaf von Kindern und Jugendlichen. Am stä...



TikTok, China und das Content Marketing

Content Creators und Marketing machen sich zumindest genauso viele Gedanken zu TikTok, wie Gesellschaft u...



Jugend-Trends 2019

'Shift Happens': So lässt sich zusammenfassen, was die Jugend von heute bewegt, besonders bei Mediennutzu...