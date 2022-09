Technik 06.09.2022



Das Internet tierisch gut erklärt

Gefahren und Chancen im Internet speziell für Kinder aufbereitet gibt es vom heimischen Verband der Provider. Und dazu viel Material für Lehrer und Eltern.

Zum Schulstart veröffentlicht die ISPA das Kinderbuch 'Der Online-Zoo' in dritter Auflage. Das Buch unterstützt 4- bis 9-Jährige beim Erwerb digitaler Medienkompetenz. Es thematisiert Cybermobbing, Sexting und andere Risiken im Umgang mit dem Internet und erklärt kindgerecht, wie diese vermieden werden können. Bisher wurden knapp 10.000 Stück der Printversion kostenlos an Eltern, Pädagogen und interessierte Nutzer verteilt.



Onlinezoo



Man bekommt elektronische Bücher in vielen Sprachen online, Schulklassen können sich das Material auch gedruckt zukommen lassen. Videos ergänzen das Angebot.







Der Online-Zoo ist unterhaltsam und lehrreich und demnach auch begehrt bei Lehrkräften wie Schülern gleichermaßen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Internet #Provider #Gefahren #Mobbing #eCommerce #Schule







Auch interessant!

TikTok hängt Facebook bei Jugend ab

TikTok hat sich als eine der Top-Online-Plattformen für US-Teenager etabliert, während der Anteil der Jug...



Corona: Junge Intensivpatienten

Bei COVID-19 gilt ein höheres Alter als Risikofaktor für höhere Morbidität und Mortalität. Doch es gibt a...