Mode und Trends 18.08.2022

Ohrringe und Gesichtsform

Es gibt eine Logik, nach denen man Ohrringe zur richtigen Gesichtsform zuornen kann. Welche Ohrringe einer Person passen, läßt sich also berechnen.

Das spanische E-Commerce-Berartungsunternehmen Expertiserocks erarbeitete mit Labona GmbH aus der Schweiz ein neuartiges Webshopkonzept für einzigartige Schmuckstücke. Im Mittelpunkt stehen passende Ohrringe und die Frage, wie man die passenden findet. Bereits vor drei Jahren begannen Lana Grabovac und Ihr Mann Bojan Grabovac (Geschäftsführer der GmbH) mit der Konzeption und Ausarbeitung auf diese Frage. Es stellte sich heraus, dass die Gesichtsform entscheidend ist. Eine harmonische Kombination, alles andere als trivial. Gerade wenn Ohrringe im Web gekauft werden, ist die Retourenquote erschreckend hoch. Kein Wunder, bedenkt man, dass man online nichts anprobieren kann. Aus diesem Grunde ist eine Warenpräsentation und Beschreibung essenziell, um bereits ein 'rundes Gesamtbild' vermitteln zu können.



Grabovac lässt wissen, wie auch er von diesem Markttrend profitieren möchte: 'Während ich im Winter eher modische Zurückhaltung zelebriere, überkommt einem im Sommer regelmäßig plötzlich die Lust, ausgefallene Statement-Ohrringe zu tragen. Diese machen schlichte T-Shirts, luftige Sommerkleider oder lässige Jumpsuits sofort schick - und das leichte, sommerliche Lebensgefühl wird gleich mitgeliefert.' Mitgeliefert wird aber auch, die Tatsache, dass Produkte zurückgesendet werden, wenn Sie nicht (zur Gesichtsform) passen. Aber wie entscheiden Interessierte nun, welche Ohrringe zu seinem Naturell passen? Dies hängt einerseits vom eigenen Stil ab. Andererseits will die eigene Gesichtsform beachtet werden.



Gesichtsformen sind ein wichtiger Bestandteil der Charmpeaks-Stilberatung. Als 'grobe Einordnung' wurden sieben typische geometrische Formen benannt, um auf Basis der Konturlinen folgende Gesichtsformen zu charakterisieren: ovales Gesicht, rundes Gesicht, rechteckiges Gesicht, quadratisches Gesicht, dreieckiges Gesicht, rautenförmiges Gesicht bzw. trapezförmiges Gesicht.



Grabovac fasst zusammen: 'Es gibt Ohrringe in allen Formen und Größen und auch im Internet können Ohrringe problemlos gekauft werden. Von schlichten Mini-Steckern bis hin zu mächtigen Statement-Chandeliers. Alles ist nur ein Klick entfernt, nicht nötig in den örtlichen Fachhandel zu gehen. Aber ohne eine maßgeschneiderte Stilberatung wie wir Sie bieten ist die Enttäuschung oftmals auch nur einen Klick entfernt. Die Design-Vielfalt scheint in der Tat grenzenlos zu sein, doch dies befeuert tendenziell eher noch das Problem der Qual der Wahl.'

