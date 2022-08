Tipp 28.07.2022



Grill & Genussfestival der Berge

Beim Grill & Genussfestival der Berge trifft sich die Elite der europäischen Grill und Barbecueszene an diesem Wochenende im Schloss Reichenau.

Der vierfache Europameister im Steakgrillen Daniel Raeder ist nicht nur beim Wettbewerb dabei um seinen Titel auch 2022 zu verteidigen, er präsentiert am Samstag um 19h auch sein Wissen bei der Vorführung 'Das perfekte Steak'. Auch im Bereich Amerikanisches Barbecue ist das amtierende KCBS Europasiegerteam 'Southern Dutch BBQ' angetreten um seinen Sieg heuer zu wiederholen. Im Schloss und dem mehr als lauschigen Schlosspark kann man aber nicht nur die Grillteams erleben, sondern auch bei den vielen Ausstellern Grills, Zubehör kaufen oder bei den Grillshows zusehen.



Im Schloss gibt es als passende Ergänzung einen Genussmarkt mit einer Vielzahl an Köstlichkeiten von ausgesuchten Kleinproduzenten. Am Samstag und Sonntag gibt es von 12-14h bei den Barbecue Teams auch die eine oder andere gratis Kostprobe. Der Eintritt ist frei.

Foto: Exotica

