Gesundheit 07.07.2022

Gen beeinflusst Gewicht

Das Gen PTBP2 könnte vor allem bei Männern einen ausgeprägten Einfluss auf die Regulierung des Körpergewichts haben.

Zu dem Schluss kommen Forscher der Universität Duisburg-Essen im Zuge einer Untersuchung von 200 Probanden, die entweder von Magersucht (Anorexia nervosa) oder extremem Übergewicht betroffen waren.



'PTBP2 scheint das Körpergewicht und die Magersucht gleichermaßen zu beeinflussen. Eine frühere Studie hat gezeigt, dass die Expression von PTBP2 bei Patienten mit Adipositas höher ist als bei normalgewichtigen Kontrollpersonen', verdeutlicht Anke Hinney vom LVR-Klinikum Essen.



Laut den Forschern steht PTBP2 mit vielen weiteren Genen in Wechselwirkung, die entscheidend für die Regulierung des Körpergewichts sind. Bei Männern dürfte PTBP2 zudem eine größere Rolle spielen, vermuten die Autoren, weil bei ihnen eine größere Zahl an Varianten für die Gewichtsregulation relevant ist als bei Frauen.



Den Experten nach gibt es allerdings keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den beschriebenen genetischen Veränderungen und der Entwicklung einer Essstörung. Darüber würde nicht nur ein einziges Gen entscheiden. Aber Anorexia nervosa sowie ein hoher BMI seien 'in hohem Maße' vererbbar, unterstreichen die Forscher abschließend.

pte/red

