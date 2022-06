Sport-Fit-Well 23.06.2022

Zu viel Training schadet

Übermäßiges Training von Profi- und Amateursportlern drückt die Stimmung. Diesen ungewöhnlichen Zusammenhang haben Forscher der Universitat Autònoma de Barcelona bei Tests mit Radrennfahrern gefunden.

Sie wollten wissen, welche Auswirkungen die Trainingsintensität in Bezug auf Stimmungszustände hat und wie groß die Fähigkeit der Sportler ist, sich an höhere Trainingsbelastungen anzupassen. Als Beurteilungskriterium diente die Herzfrequenzvariabilität (HRV), das ist die - normalerweise natürliche - Variation der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen.



Die Forscher haben sechs Wochen lang die Eindrücke von fünf Hobby-Radrennfahrern nach den jeweiligen Trainingseinheiten ausgewertet. Vor allem beantworteten sie die Frage, wie sie die körperliche Anstrengung ihres Trainings wahrgenommen hatten. Am nächsten Morgen maßen sie deren HRV und zeichneten ihren Stimmungszustand auf.



Eine Veränderung der Stimmung und/oder der HRV bei Sportlern am Tag nach dem Training dient demnach als Indikator für die Trainingsintensität, aus der sich schließen lässt, ob das Training für den körperlichen Zustand des Athleten ausreichend oder zu intensiv war. Die Forscher fanden heraus, dass die Stimmung der Sportler am Tag nach dem Training umso schlechter war, je intensiver sie gearbeitet hatten. Gleichzeitig registrierten sie eine niedrigere HRV.



'Ziel der Untersuchung war es, die Beziehung zwischen drei Aspekten zu untersuchen: Training, Herzfrequenzvariabilität und Stimmung', so die Psychologin Carla Alfonso. 'Wir wollten herausfinden, wann sich ein Athlet ausruhen muss, weil er seine Grenze erreicht hat, und wann ein Athlet intensiver trainieren kann, weil sein Körper bereit ist, die Trainingsbelastung aufzunehmen.'



Die erzielten Ergebnisse seien ein erster Schritt zur Etablierung eines Überwachungssystems, das neben dem Stimmungszustand und der Herzfrequenzvariabilität des Athleten sowohl interne als auch externe Trainingsbelastungen berücksichtigt. Das solle ihm zu helfen sein Training zu optimieren und Verletzungen vorzubeugen, die mit übermäßiger Anstrengung einhergehen könnten, so der Sportpsychologe Lluís Capdevila abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sport #Gesundheit #Fahrrad #Training







Auch interessant!

Drei Sekunden für mehr Muskeln

Das Training mit Kettlebells oder anderen Einhandgewichten für nur drei Sekunden pro Tag kann sich positi...



Sport gegen trockene Augen

Ein Forscher-Team unter der Leitung der University of Waterloo hat nach aerobem Training eine signifikant...



Fitness-Apps machen Umsatz

Bis 2030 könnte der weltweite Umsatz mit Fitness-Apps laut dem Researcher Allied Market Research von heu...



Sport gegen Alzheimer und Depressionen

Regelmäßiger Sport jeder Intensität verhindert künftig auftretende Depressionen - bereits eine Stunde pro...



Sport macht Cellulite

Körperliche Aktivität ist wichtig - doch Frauen, die es übertreiben, müssen mit einem Säurestau und desha...