Wohlfühlen 09.06.2022

Männer fühlen sich gesünder

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen stehen bei Männern nicht hoch im Kurs. 33 Prozent der Befragten meinen, solche Arztbesuche seien überflüssig. 65 Prozent waren der Ansicht, sie seien von Natur aus gesünder als die Geschlechtsgenossen.

Das hat eine Online-Umfrage des Researchers The Harris Poll im Auftrag von Orlando Health ergeben, Zentralfloridas führendem Unternehmen in der Notfall- und Traumaversorgung.



Dem widerspricht Thomas Kelley, Spezialist für Familienmedizin bei Orlando Health: Es sei statistisch unmöglich, dass die Mehrheit der Männer gesünder ist als die meisten anderen Männer. 'Selbst wenn sie denken, dass sie gesund sind und keine Symptome haben, können sich gesundheitliche Probleme entwickeln, die oft unbemerkt bleiben und auch lebensbedrohlich sein können, wenn sie nicht kontrolliert werden', so Kelley. Er nennt als Beispiele Bluthochdruck, der eine tickende Zeitbombe für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall sein könne sowie Darmkrebs, eine der tödlichsten, aber vermeidbaren Krebsarten, die es gibt.



Als Hausarzt kennt Kelley jede Entschuldigung dafür, dass Männer ihre Vorsorgeuntersuchungen auslassen. Ein wichtiger Grund sei, dass Männer oft Angst hätten, das die Untersuchung eine gefährliche Krankheit ans Tageslicht bringe. 'Wenn ein Mann schon lange nicht mehr beim Arzt war, weiß er nicht wirklich, was ihn erwartet', sagt Kelley. Vertrauen in den Hausarzt könne die Angst bekämpfen. Zudem dauere es oft nur eine halbe Stunde, bis eine Vorsorgeuntersuchung Gewissheit erbracht hat. 'Dann haben die Patienten Gewissheit darüber, ob sie in irgendeiner Form gesundheitlich gefährdet sind und was sie in Zukunft für ihre Gesundheit tun müssen.'



Eindringlich appelliert er an Männer, ihrem Hausarzt die Chance zu geben, eine vertrauliche Beziehung aufzubauen, indem sie hingehen. Die Umfrage zeigt auch, dass 38 Prozent der Männer medizinischen Rat eher in den sozialen Medien suchen. Ebenfalls 38 Prozent geben zu, dass sie dazu neigen, sich mehr um die Gesundheit der Familienmitglieder und ihrer Haustiere zu kümmern als um die eigene.

pte/red

