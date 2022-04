Technik 07.04.2022

Dall E 2 malt noch besser

Bilder erstellen mit hoher Auflösung nach Textbeschreibung aus natürlicher Sprache samt anschließender Bearbeitung: Dies kann das auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruhende, nun überarbeitete Modell 'Dall-E 2' der NGO OpenAI.

Den KI-Forschern nach ermöglicht das neue Modell - eine Fortsetzung von 'Dall-E', das OpenAI im Januar 2021 präsentiert hat - Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung bei niedriger Latenz. Auch lassen sich den Entwicklern zufolge bereits bestehende Bilder optimieren. So sei es sogar möglich, die Position von Gegenständen in der Aufnahme zu verändern oder die Objekte durch andere zu ersetzen.



'Dall-E 2 hat die Beziehung zwischen Bildern und dem zu ihrer Beschreibung verwendeten Text gelernt. Es verwendet einen Prozess namens 'Diffusion', der mit einem Muster aus zufälligen Punkten beginnt und dieses Muster allmählich in Richtung eines Bildes ändert, wenn es bestimmte Aspekte dieses Bildes erkennt', so OpenAI. Die Entwickler verweisen nicht nur auf eine höhere Leistung des neuen Modells. Auch seien die generierten Bilder deutlich realistischer.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #AI #Zeichnen #Malen







Auch interessant!

Jugendschutz bei Meta

Facebook und die anderen Meta-Plattformen melden zwar jährlich Millionen Bilder und Videos, die mutmaßlic...



KI-Egoshooter mit AR

Das italienische Unternehmen AR's Games hat mit 'The Real Tournament' ngekündigt. Dieser verspricht User...



KI und Datenschutz

Gesundheitsdaten sind relevant im Datenschutz. Die Privatsphäre wahren soll mit KI-Methoden einfacher wer...