Tipp 02.02.2022

Art Vienna 2022 abgesagt

Die Kunstmesse in Wien sollte eigentlich im März in der Hofburg stattfinden. Aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus aktuell wird die Veranstaltung nun abgesagt.

Die Vorbereitungen wären nicht professionell abzuwickeln, heißt es vom Veranstalter. Ausserdem würden die Demonstrationen am Heldenplatz erschwerend dazu kommen. Die Art Vienna soll einen neuen Termin bekommen, zwischenzeitlich konzentriert man sich auf die Art&Antique in Salzburg vom 9. bis 18.4.2022.

