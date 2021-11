Veranstaltung 16.11.2021

Vienna ComicCon 2021: VieCC doch abgesagt

Nachdem sie als eine der wenigen Messe-Termine in Wien noch lange am Plan war, sind die Zeichen in der vierten Corona-Welle doch zu eindeutig gewesen. Die VieCC 2021 wird nun doch abgesagt.

Die Cosplay-Veranstaltung in der Messe Wien wird erst wieder 2022 stattfinden, der neue Termin ist auch wieder im November (und unterhalb verlinkt). Wer eines der begehrten Tickets für 2021 sein Eigen nennt, sollte es bis dahin behalten, denn es behält seine Gültigkeit auch für die kommende Saison. Damit verschieben die großen Veranstalter nun reihenweise in bessere Zeiten - so etwa auch die Stadthalle bei Andre Rieu.



Nun bleibt also nur zu hoffen, dass die notwendige Impfwelle die Coronawelle bis dahin so weit gebrochen hat, dass ein Zusammentreffen dieser Größenordnungen wieder möglich macht! Bis dahin können wir die Bilderserien und Videos der vergangenen Events zur Überbrückung anbieten - diese sind unterhalb verlinkt.



Als nächste Messen in Wien finden sich demnach erst wieder die Veranstaltungen ab Ende März 2022 wieder am offiziellen Kalender. Den Start dürfte ein späterer Termin der Ferienmesse machen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Cosplay #Comics #ComicCon #VieCC #2021 #Corona







