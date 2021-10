Aktuell 21.10.2021

Schlaf und soziale Kompetenz

Schlecht schlafende Kinder weisen eine abnehmene soziale Kompetenz auf und tun sich im Zusammenleben mit Altersgenossen oft schwer.

Zu dem Schluss kommt Candice Alfano, Psychologin der University of Houston, in ihrer neuen Studie. Basierend auf den Ergebnissen ihrer früheren Studien schlussfolgert sie: Die Gesichter von Kindern spiegeln bestimmte Emotionen wider, wenn sie müde sind. Diese könnten Frühindikatoren für eine negative Entwicklung sein.



Um ihre These zu untermauern, haben Alfano und ihre Kollegen die Mimik von 37 Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren untersucht, während diese zwei unterschiedlichen emotionalen Situationen ausgesetzt waren. Auf einem Bildschirm sahen die Kinder positive (Kätzchen und Eiscreme) sowie negative Bilder (Schuss und wilde Hunde), während eine hochauflösende Kamera ihre Gesichtsausdrücke aufzeichnete. Es gab zwei Durchläufe. Der erste fand statt, als die Kinder gut ausgeruht waren, der zweite nach zwei Nächten mit teilweisem Schlafentzug.



'Wie wir vermuteten, hatten Kinder, die als Reaktion auf angenehme Bilder weniger positive Gesichtsausdrücke zeigten, wenn der Schlaf eingeschränkt war, zwei Jahre später mehr soziale Probleme', verdeutlicht Alfano. Das fand sie durch Befragen der Eltern zum Zeitpunkt der Tests und zwei Jahre später heraus. Bei den jüngsten Teilnehmern war der Zusammenhang weniger ausgeprägt, wenn überhaupt. 'Der emotionale Ausdruck wird jedoch mit zunehmendem Alter wichtiger', so Alfano. Die Mimik signalisiere anderen nicht nur ein spezifisches Gefühl, sondern habe auch einen Ansteckungseffekt. Ein positiver Gesichtsausdruck rufe beim Gegenüber eine positive Reaktion hervor. Das verbessere die sozialen Kontakte.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Schlaf #Kinder #Gesundheit







Auch interessant!

Handy besser nicht abends nutzen

Die Nutzung elektronischer Geräte am Abend verschlechtert den Schlaf von Kindern und Jugendlichen. Am stä...



Stress im Blut

Ein Forscher-Team unter Leitung der Rutgers University hat einen Mikrochip entwickelt, der in Echtzeit ...



Demenz durch Einsamkeit

Menschen zwischen 45 und 64 Jahren, die dauerhaft einsam sind, haben ein erhöhtes Risiko für Altersdemenz...



Lüften trotz Heizen

Das richtige Beheizen einer Wohnung im Winter will gelernt sein. Die Abstimmung von Luftfeuchte und Temp...