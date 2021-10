Aktuell 07.10.2021

Work-Life-Balance gefordert 78 Prozent der Beschäftigten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Spanien und Polen halten die übliche Büroarbeitszeit von neun bis 17 Uhr für veraltet. In Deutschland liegt der Wert mit etwa 57 Prozent am niedrigsten. Dazwischen sortierten sich die Mitarbeiter in Frankreich, Großbritannien und Schweden ein. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 7.261 Angestellten in den genannten Ländern im Auftrag von Poly.



Alle Befragten arbeiteten teilweise im Büro, teils zu Hause. Ihre Präferenz lag bei der Nutzung des Home-Office. Laut der Umfrage wollen fast alle einen Teil ihrer Arbeit zu Hause erledigen. Die meisten plädieren dafür, ein bis drei Tage im Home-Office tätig zu werden. Viele sehen den Lärmpegel im Büro als Ursache für eine sinkende Produktivität an. Attraktiv finden sie, dass sie nicht pendeln müssen. Ärgerlich sind für sie laute Telefonate und Kollegen, die anderweitig die Konzentration durch lautes Reden stören. Viele genießen auch die fehlende Kontrolle.



Die Sehnsucht ist groß, frei zu entscheiden, wo man arbeiten will. Laut einer Umfrage des Finanzdienstleistungsunternehmens Prudential vom März 2021 erwägen 42 Prozent der sogenannten Remote-Mitarbeiter, sich nach einem anderen Job umzusehen, wenn ihr Unternehmen ihnen nicht dauerhaft das Arbeiten von zu Hause aus ermöglicht.



Andererseits bedauern viele, allerdings weit weniger als 50 Prozent der Befragten, dass sie das lockere Gespräch mit Arbeitskollegen verlernen, wenn sie verstärkt extern arbeiten, und dass die produktive Kommunikation mit Arbeitskollegen leidet. 'Die Rolle des Büros und wofür die Menschen es nutzen wollen, verändert sich. Es ist offensichtlich, dass sich die Menschen seit der Arbeit von zu Hause aus nach menschlicher Interaktion sehnen und sich darauf freuen, wieder ins Büro zu kommen', glaubt Paul Clark, Senior Vice President im Bereich Verkauf für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Polys. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Arbeit #Zeit #Studie





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Handy in privat und Arbeit trennen

Eine klare Trennung zwischen beruflich und privat genutzten Smartphone-Anwendungen macht die meisten Arbe...



Corona-Burnout

Viele Frauen drohen in der Corona-Krise in einen 'Burnout' zu schlittern und sogar die eigene Karriere an...



Stress und Balance

Durch moderne Technologien wie Smartphones dringt die Arbeit heute leicht ins Leben nach Feierabend ein....



Einsame Expats

Angestellte scheitern bei Auslandsentsendungen oft aufgrund von Einsamkeit an ihren Aufgaben. Das ergibt ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: