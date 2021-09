Gesundheit 23.09.2021

Stillen und impfen

Stillende Mütter, die mit Pfizer-BioNTech oder Moderna gegen das Coronavirus geimpft wurden, berichten von den gleichen lokalen und systemischen Symptomen wie nicht stillende Frauen.

Zu dem Schluss kommen Forscher der University of California San Diego School of Medicine in ihrer aktuellen Studie. Details wurden in 'Breastfeeding Medicine' veröffentlicht.



Den Experten zufolge konnten bei den untersuchten Säuglingen keine ernsten Nebenwirkungen festgestellt werden. Laut Forschungsleiterin Christina Chambers handelt es sich bei diesen beiden Impfstoffen daher nicht um sogenannte 'Red Flags' für stillende Mütter und ihre Kinder. Mehr als 85 Prozent der 180 stillenden Mütter der Studie, die mit einem mRNA-Impfstoff geimpft worden waren, berichteten von vorübergehenden lokalen Symptomen wie Schmerzen, einer Rötung, Schwellungen oder Jucken an der Einstichstelle.



Zu den systemischen Nebenwirkungen gehörten Schüttelfrost, Muskel- oder Körperschmerzen, Fieber und Erbrechen. Diese Nebenwirkungen traten nach der zweiten Impfung häufiger auf. Zusätzlich berichteten Frauen, die mit Moderna geimpft worden waren, nach der zweiten Dosis deutlich eher von Symptomen. Ein Anteil der Frauen berichtete nach der ersten Dosis der beiden Impfstoffe von einer Verringerung der Milchversorgung. Deutlich mehr Frauen berichteten nach der zweiten Dosis von einer verringerten Milchversorgung.



Die Forscher betonen, dass die Verringerung der Milchversorgung nur bei einer kleinen Gruppe der Frauen stattfand und sie 72 Stunden nach der Impfung wieder vollständig hergestellt war. Bei manchen der gestillten Kinder wurden Reizbarkeit und ein schlechter Schlaf beobachtet. Ernste Nebenwirkungen traten nach der Impfung aber nicht auf. Die Forscher räumen auch ein, dass eine Einschränkung der Studie darin bestand, dass die Symptome nach der Impfung von den Müttern selbst angegeben wurden. Weitere Studien seien daher nötig, um diese Ergebnisse auf eine größere Population zu verallgemeinern.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Impfung #Mütter #Schwangerschaft #Stillen







Auch interessant!

Grüner Pass: Kontrolle mit dem Finger

Die 3G-Regel mit der App zu prüfen ist eigentlich eine gute Idee. Gescheitert ist sie trotzdem....



Schwangere vertragen Impfung gut

Für Schwangere sind die Corona-Impfstoffe ebenso gut verträglich wie für alle anderen Bevölkerungsgruppen...



Unfug und Vertrauen in Wissenschaft

Die Menschen sollen der Wissenschaft vertrauen: Das ist eine gängige Forderung im Bezug auf Maßnahmen geg...



Freunde bestimmen Corona-Moral

Menschen folgen Regeln zum Schutz vor COVID-19 entsprechend dem, was Freunde tun. Eigene Prinzipien gerat...