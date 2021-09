Aktuell 23.09.2021

Kids heimlich bei Tiktok

84 Prozent der Kinder in Irland zwischen acht und zwölf Jahren nutzen mindestens einen Social-Media- oder Messaging-Dienst wie Snapchat oder TikTok - und das, obwohl sie erst ab einem Alter von 13 Jahren zugelassen sind.

Jedes dritte Kind postet sogar regelmäßig Videos von sich selbst, wie die Organisation CyberSafeKids im Zuge einer Befragung von 4.000 Kindern ermittelt hat.



Laut CyberSafeKids, die seit 2015 hilft, Kindern, Eltern, Schulen und Unternehmen einen sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet beizubringen, ist die Durchdringung in Irland besonders groß. 93 Prozent der Kinder besitzen ein Mobiltelefon, ein Tablet oder ein anderes intelligentes Gerät, das ihnen den Zugang zum Internet ermöglicht. Fast jedes dritte Kind wird online gemobbt. 61 Prozent der Kinder sind in einem Online-Spiel eigenen Angaben nach schon einmal von einem Fremden kontaktiert worden. Jedes dritte Kind spielt online mit einem Menschen, den es nicht kennt. Insgesamt zocken 80 Prozent der Kinder in den untersuchten Altersgruppen online.



Die beliebtesten Apps sind laut der Untersuchung YouTube (74 Prozent), TikTok (47 Prozent), WhatsApp (39 Prozent) und Snapchat (37 Prozent). Unterdessen mussten TikTok und YouTube - die beiden beliebtesten sozialen Plattformen bei Kindern unter 13 Jahren - Maßnahmen ergreifen, um sexuellen Missbrauch von Kindern auf ihren Plattformen zu stoppen. In anderen Ländern dürfte die Nutzung von sozialen Medien ähnlich aussehen. In Deutschland etwa besitzen 27 Prozent der Acht- bis Neunjährigen bereits ein Smartphone. Bei den Zehn- bis Elfjährigen sind es schon 54 Prozent und bei den Zwölf- bis 13-Jährigen 73 Prozent.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Social Media #Kinder #Jugendschutz







Auch interessant!

Onlyfans nimmt sich aus dem Geschäft

Durch die neuen Richtlinien, die ab Dezember 2021 gelten, wird sich Onlyfans abschaffen. Andere Plattform...



TikTok, China und das Content Marketing

Content Creators und Marketing machen sich zumindest genauso viele Gedanken zu TikTok, wie Gesellschaft u...