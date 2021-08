Tipp 26.08.2021

Neuer Ikea in Wien

Nach insgesamt zehn Jahren Projektzeit und zwei Jahren Bauzeit ist es nun so weit: Der neue Ikea am Westbahnhof hat eröffnet.

Die Vorstellung der ambitionierten IKEA-Nachhaltigkeits-Strategie im vergangenen Jahr oder die Bekanntgabe der Investition von über 140 Millionen Euro in das innovative Projekt IKEA Wien Westbahnhof ließen bereits die Ausrichtung des neuen City IKEA auf ein umweltschonendes Vorzeigeprojekt erahnen. Ab heute können sich die vielen Menschen endlich selbst ein Bild vom IKEA-Standort im Herzen Wiens machen, der mit modernsten Technologien ausgestattet wurde.



IKEA Wien Westbahnhof ist das innovativste Einrichtungshaus des Konzerns. Im Rahmen der Feierlichkeiten gratuliert neben Jesper Brodin auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Die Dachterasse bietet einen herrlichen Blick über Wien und ist auch öffentlich und ohne Konsumzwang zugänglich.







Das ganze Haus ist auf Radfahrer und Öffi-Nutzer ausgerichtet. Kleinere Produkte können vor Ort gekauft werden. Alle größeren Produkte werden mittels Lieferungoder per Click & Collect zum Abholen bestellt.



In den oberen Etagen ist ein Hotel 'Joe Joe' (Accor) untergebracht. Weiters öffneten an der Seite der Mariahilferstraße heute ebenfalls vier Geschäfte, die es schon früher an diesem Standort gab und sorgen für Abwechslung und gesteigerter Kundenfrequenz im Grätzl.

