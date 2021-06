Aktuell 17.06.2021

Corona: Sommerliche Öffnungen

Die steigenden Impfzahlen und wohl auch die steigenden Temperaturen helfen dabei, dass die Bevölkerung sich gut an die Regeln gehalten hat, genauso: Österreich kann wieder öffnen.

Und so konnte der Gesundheitsminister Mückstein heute bekannt geben, dass mit 1.7. (und teilweise noch mehr drei Wochen danach) weitgehende Zurücknahmen der Corona-Beschränkungen stattfinden können.



keine Sperrstunde mehr

Großveranstaltungen werden möglich

Nachtgastronomie öffnet mit 75% Kapazitätsgrenze

Abstandsregelungen fallen

Mund-Nasen-Schutz statt FFP2 in Handel/Öffentlichen Verkehrsmitteln



Weiterhin gelten die Regeln, die als 3G bekannt sind. Zutrittsbeschränkungen erlauben also auch nach den Öffnungsschritten oft nur den Eintritt für jene, die geimpft, genesen oder getestet sind. Dafür entfällt genau dort dann die FFP2-Maskenpflicht, die also in der Praxis nur noch in Spitälern und Altersheimen anzutreffen sein wird.



Die nächste Adaption mit weiteren Erleichterungen erfolgt am 22.7.2021. Es ist davon auszugehen, dass die noch verbliebenen Einschränkungen da weiter gelockert werden, wenn die Impfbereithschaft und die Selbstkontrolle hoch bleiben. Etwa wird dann die immer noch bestehende Registrierungspflicht in der Gastronomie zur Diskussion stehen.

