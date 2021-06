Für Sie 08.06.2021

Frauenlauf 2021 in Wien

Es gibt wieder eine Laufveranstaltung für Mädchen und Frauen im Prater in diesem Jahr. Nach der Corona-Pause trauen sich die Veranstalter eine Ausgabe in diesem Jahr zu.

Am 3.11.2021 wird im Prater in Wien wieder gelaufen. Die Strecken von 5 bis 10 Kilometer sind auf der Hauptallee zu absolvieren. Vorbereitungsveranstaltungen beginnen schon im Juli.



Für den Fall, dass Corona einmal mehr eine Durchführung verhindern sollte, wird auf eine virtuelle Laufveranstaltung umgestellt. Man hat also auch für den Fall der Fälle vorgesorgt.

#Frauen #Lauf #Laufen #Sport #Wien #Prater







