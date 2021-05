Sport-Fit-Well 26.05.2021

Der Alltag mit Rheuma

Kraftvoll und schmerzfrei durch den Alltag trotz Rheuma? Mit den Gelenkschutz-Tipps der Expertin wird das für viele Menschen möglich.

Romana Orlik ist Ergotherapeutin und Expertin im Bereich der Rheumatologie. Ihr Ratgeber in Buch-Form ist begehrt, doch mit neuen Werkzeugen möchte sie es noch einfacher gestalten, den Alltag mit Rheuma zu meistern. Sie hat daher eine kleine Videoserie geschaffen, in der sie Tipps für Betroffene gibt - und die sie auch anderen Profis aus dem Bereich in die Hand geben mag, damit möglichst viele Menschen von den Tricks und Kniffen profitieren können.







Videos in Youtube



Die Videos sind auf der Website der Spezialistin abrufbar und auch in Youtube kostenlos verfügbar. Dazu hat sie auch die Links zu den Hilfsmitteln gesammelt, die in den Videos zum Einsatz kommen. Dabei wird bewusst auf teure Behelfe verzichtet und ein Weg für den Alltag gezeichnet, der auch leistbar und einfach umsetzbar ist.



Tipps für den Alltag: Gelenkschutz.at



Rheuma muss also nicht bedeuten, dass man viele Arbeiten nicht mehr erledigen kann. Im Gegenteil, durch kleine Tricks und etwas Wissen ist viel davon mit neuer Energie und schmerzfrei alleine zu schaffen. Die Videoserie ist ein erster Schritt dazu, Rheuma in die Schranken zu weisen und den Alltag nicht bestimmen zu lassen.

