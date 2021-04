Wohlfühlen 15.04.2021

Wellnessresort in Mistelbach kommt

Bis Ende 2023 wird in Mistelbach das spusu Life Resort eröffnet. Das 4 Sterne Superior Hotel will mit seinen 70 Zimmern auf Erholung und Entspannung setzen und möchte zur touristischen und wirtschaftlichen Belebung des Weinviertels beitragen.

Die Kombination aus Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden ist die Leitidee des neuen spusu Life Resorts, das als 4 Sterne Superior Hotel bis Ende 2023 in Mistelbach eröffnet werden soll. Auf dem insgesamt zwei Hektar großen Areal, entlang des Dionysos-Panoramaweges, entstehen neben 70 Zimmern auch ein Genuss-Restaurant sowie eine 5.000 Quadratmeter große Wellness- und Saunalandschaft.



Neben der touristischen Belebung des Weinviertels spielt auch die Stärkung der regionalen Wirtschaft eine wesentliche Rolle in der Planung und späteren Führung des Hotels, versichert die Eigentümerin des spusu Life Resorts, Andrea Pichler. Als bereits erfahrene Unternehmerin konnte Pichler schon in der Vergangenheit beweisen, dass sie Projekte zum Erfolg führt. Auch das spusu Life Resort soll davon keine Ausnahme sein.



Neben dem architektonischen Konzept, das vor allem auf natürliche Materialen wie Holz setzt, gab Geschäftsführerin Andrea Pichler auch Einblicke in die konzeptionelle Gesamtausrichtung des spusu Life Resorts, das vor allem durch seinen großzügigen Wellnessbereich, das kulinarische Angebot sowie zahlreiche Aktivitäten- und Themenwochen Gäste nach Mistelbach locken wird. Der Eröffnung Ende 2023 geht eine Planungs- sowie eine zweijährige Bauphase ab dem Frühjahr 2022 voran.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wellness #Mistelbach #Hotel #Spa







Auch interessant!

Linsberg Asia nur für Erwachsene

Für die Therme Linsberg Asia braucht es ab sofort ein Mindestalter von 16 Jahren, darunter wird der Eintr...



Bademode für die Therme

Der Spätsommer geht unaufhaltsam seinen Ende entgegen. Es kommen die dunkleren Herbsttage, an denen die T...



Wellness-Angebote

...