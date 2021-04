Veranstaltung 15.04.2021

NFT kaufen und vernichten

Der Digitalkünstler Pak hat ein Crypto-Token namens 'ASH' gelauncht. Letztere bekommen Nutzer nur, indem sie zuvor in Kryptowährung gehandelte Non-Fungible Tokens (NFTs) auf der Plattform burn.art verbrennen', also effektiv vernichten.

Dies berichten Experten von 'The Block' in Berufung auf einen Sprecher von Pak. Bei künftigen NFT-Sammlungen von Pak soll nur noch ASH als Währung akzeptiert werden. Das namensgebende 'Burning' (verbrennen) bezieht sich darauf, die virtuellen NFTs dem Wirtschaftskreislauf permanent zu entziehen. Diese sind stets an ein spezifisches digitales Kunstwerk gekoppelt. Vor diesem Hintergrund ist Paks neues Plattform-Projekt laut 'The Block' sowohl als Kunst-Aktion wie auch als Versuch zu sehen, eine neue digitale Währung zu erzeugen. ASH ist laut Paks Sprecher ein ERC-20-Standard-Token im Ethereum-Netzwerk.



NFT-Eigentümer werden von burn.art mit der Frage konfrontiert, was ihnen mehr wert ist: das digitale Kunstwerk oder die entsprechenden Token? Paks Sprecher gibt sich gegenüber 'The Block' überzeugt, dass Kunstsammler zum Erwerb künftiger NFT-Sammlungen von Pak ASH als alleinige Währung akzeptieren würden. Auch sei dies in Kürze allen Künstler und Auktionshäusern gestattet.



Was sind NFT? Grundsätzlich basiert NFT auf der Blockchain-Technik genauso wie Bitcoin. Hier handelt es sich aber um Zertifikate, die den Besitz an zB. einem uniquen Kunstwerk festhalten und 'sicher' dokumentieren. Erwirbt man ein NFT, dann dokumentiert man mit einem Zertifikat den Inhalt des 'Schriftstückes', das NFT ist also eine Art eindeutig unterschriebener Vertrag.







Pak verkauft seit Montag die NFT-Sammlung 'The Fungible Collection' in Kooperation mit dem Auktionshaus Sotheby's exklusiv im Portal Nifty Gateway. Der Verkauf endet am 14. April. Teilnehmer könnten ihre NFTs nach Ende der Auktion vernichten, so der Sprecher des Digitalkünstlers.

