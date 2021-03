Tipp 10.03.2021

Pollen und Infektion Die Experten raten Hochrisikogruppen zu Staubfiltermasken und auf Pollenflugvorhersagen zu achten. Corona verbreittet sich mit Pollen. Die vor allem im Frühjahr mitunter starke Pollenkonzentration geht mit erhöhten SARS-CoV-2-Infektionszahlen einher, wie Forscher der Technischen Universität München (TUM) und Kollegen des Helmholtz Zentrums München herausgefunden haben.



Die Wissenschaftler haben Pollendaten von 130 Stationen in 31 Ländern auf fünf verschiedenen Kontinenten ausgewertet. Ergebnis: Luftgetragene Pollen erklären im Schnitt 44 Prozent der Varianz der Infektionsraten - manchmal spielten hier aber auch Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur eine Rolle, geben die Fachleute zu bedenken. An Orten ohne Lockdown-Regelungen stieg die Infektionsrate durchschnittlich um vier Prozent, wenn sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 100 pro Kubikmeter erhöhte.



In manchen deutschen Städten beispielsweise kamen im Untersuchungszeitraum zeitweise pro Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter - was insgesamt zu einem Anstieg der Infektionsraten um mehr als 20 Prozent führte. Galten in den untersuchten Gebieten Lockdown-Regeln, halbierte sich die Zahl der Infektionen im Schnitt jedoch bei vergleichbarer Pollenkonzentration in der Luft, heißt es in der in 'PNAS' publizierten Untersuchung.



Der Grund für die erhöhte Infektionsgefahr: Wenn Pollen fliegen, reagiert die Körperabwehr in abgeschwächter Form auf Viren der Atemwege, die verantwortlich für Schnupfen und Erkältungen sind. Gelangt ein Virus in den Körper, produzieren infizierte Zellen üblicherweise Signalproteine - auch bei SARS-CoV-2. Diese antiviralen Interferone rufen benachbarte Zellen dazu auf, ihre antivirale Abwehr zu verstärken, um die Eindringlinge in Schach zu halten. Zudem wird eine ausbalancierte Entzündungsreaktion aktiviert, um die Viren zu bekämpfen.



Ist allerdings die Pollenkonzentration in der Luft hoch und werden neben Viren auch Pollen eingeatmet, werden weniger solcher antiviralen Interferone produziert. Auch die eigentlich heilsame Entzündungsreaktion wird beeinflusst. Wenn viele Pollen fliegen, kann die Zahl der Atemwegserkrankungen daher ansteigen - dies gilt auch für COVID-19. Dabei spielt es keine Rolle, ob Betroffene an Allergien gegen diese Pollen leiden oder nicht. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Corona #Pollen #Gesundheit





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Bienen und Blüten

Eine höhere Blühpflanzenvielfalt erhöht den Bruterfolg von Wildbienen und könnte helfen, negative Effekte...



Hilfe für Allergiker

Viele Menschen leiden das ganze Jahr unter einer Allergie. Für manche beginnt das Leiden auch erst mit de...



Pollenfilter jetzt tauschen!

Die milde Witterung der vergangenen Tage erhöht bei Allergikern das Risiko von tränenden Augen und Niesan...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: