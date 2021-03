Sport-Fit-Well 04.03.2021

Hirn und Kaffee Regelmäßige Koffeinzufuhr führt nicht zu schlechterem Schlaf, reduziert aber zumindest zeitweise das Volumen der grauen Hirnsubstanz. Nach zehn Tagen Placebo - also Koffeinabstinenz - fiel das Volumen der grauen Substanz in Tests größer aus als nach der gleichen Zeitspanne mit Koffeintabletten. Zu dem Schluss kommen Forscher der Universität Basel und den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Details wurden in 'Cerebral Cortex' publiziert.



Die Wissenschaftler haben 20 junge, gesunde, regelmäßige Kaffeetrinker zweimal zehn Tage lang Tabletten zur Einnahme gegeben. Sie sollten in dieser Zeit auf jede sonstige Koffeinzufuhr verzichten. Im einen Studienzeitraum erhielten sie Tabletten mit Koffein, im anderen Tabletten ohne Wirkstoff (Placebo). Jeweils zum Ende der zehn Tage bestimmten die Forscher das Volumen der grauen Substanz der Probanden durch Hirn-Scans. Zudem beobachteten sie die Schlafqualität der Teilnehmenden im Schlaflabor durch EEG-Hirnstrommessungen.



Was den Rückgang der grauen Gehirnsubstanz bei Kaffeetrinkern angeht: Stark war der Unterschied im rechten medialen Temporallappen des Hirns, inklusive des Hippocampus, einer Hirnregion, die zentral für die Gedächtniskonsolidierung ist. 'Unsere Ergebnisse bedeuten nicht zwingend, dass Koffeinkonsum negative Auswirkungen auf das Gehirn hat, aber offensichtlich verändert der alltägliche Koffeinkonsum unsere kognitive Hardware, was zumindest Anlass für weitere Studien geben sollte', so die Wissenschaftlerin Carolin Reichert.



Langfristiger, starker Kaffeekonsum erhöht die Menge von Lipiden im Blut und damit das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Entscheidend ist, dass diese Wechselwirkung positiv und von der Dosis abhängig ist, so eine Studie des Australian Centre for Precision Health at the University of South Australia. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um die weltweit erste genetische Studie in diesem Bereich. Als starker Kaffeekonsum wurden mehr als sechs Tassen pro Tag definiert



'In dieser Studie haben wir die genetischen und phänotypischen Zusammenhänge zwischen Kaffeekonsum und den Plasma-Lipid-Profilen, den Cholesterinen und Fetten im Blut, untersucht und kausale Belege dafür gefunden, dass ein ständiger Kaffeekonsum zu einem negativen Lipidprofil beiträgt, das das Risiko einer Herzkrankheit erhöhen kann', so Forschungsleiterin Elina Hyppönen.



Hohe Blutfettwerte sind als Risikofaktor für Herzerkrankungen bekannt. Da jedoch Kaffeebohnen mit Cafestol über einen sehr wirksamen das Cholesterin erhöhenden Bestandteil verfügen, war es laut Hyppönen sinnvoll, die beiden gemeinsam zu untersuchen. 'Cafestol ist hauptsächlich in ungefiltertem Kaffee wie Türkischem Kaffe enthalten aber auch im Espresso, der die Grundlage für die meisten Kaffees wie Cafè Latte oder Cappuccinos sei. 'In gefiltertem Kaffee oder Instant-Kaffee ist kein oder nur wenig Cafestol enthalten. In Hinblick auf die Auswirkungen auf die Lipide sind diese Kaffee-Arten eine gute Wahl.'



'Meiner Meinung nach ist es vor allem für Personen mit hohen Cholesterinwerten oder jenen, die Angst vor einer Herzerkrankung haben, wichtig, dass sie sorgfältig auswählen, welche Art von Kaffee sie trinken', sagt Hyppönen. Wichtig sei, dass der Zusammenhang zwischen Kaffee und Lipiden von der Dosis abhängig ist. Je mehr ungefilterter Kaffee getrunken wird, desto mehr steigen die Blutfette und damit das Risiko einer Herzerkrankung.



Für die wissenschaftliche Studie wurden die Daten von 362.571 Teilnehmern der UK Biobank zwischen 37 und 73 Jahren ausgewertet. Für die umfangreiche Analyse wurde eine Triangulation von phänotypischen und genetischen Ansätzen eingesetzt. Die Ergebnisse wurden in 'Clinical Nutrition' veröffentlicht. Laut Schätzungen werden weltweit pro Tag drei Mrd. Tassen Kaffee getrunken. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die führende Todesursache. Jedes Jahr sterben daran rund 17,9 Mio. Menschen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Ernährung #Hirn #Kaffee





