Aktuell 01.03.2021

Hochzeiten, Hotels und Gastronomie trotz Corona noch 2021

Bei der heutigen Pressekonferenz wurden wenige kurzfristige Änderungen bekannt. Im Sommer, so wurde betont, soll aber Normalität auch bei wichtigen zu planenden Ereignissen gelten.

So auch bei Hochzeiten. Zwar werden Öffnungen an der Frischen Luft schon vorher angedacht, die volle Nutzbarkeit der Gastronomie und Hotelierie werde aber erst im Sommer angepeilt. Erste Schritte werde es aber im März und April geben, 2021 soll aber auch wieder ein Hochzeitsjahr werden. Der Sommer darf dank hoher Durchimpfung also auch wieder für Hochzeiten geplant werden.

#Corona #Hochzeit #Termine #Gastronomie #Hotels







