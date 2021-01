Tipp 18.01.2021

Palmers Home Pado: Heim zu Dessous

Palmers gewährt Einblicke in eine neue Richtung des Lingerie-Spezialisten: 'Home' beinhaltet Schönes fürs Heim statt nur für den Körper.

Zwar ist das Video, das Palmers gepostet hat, qualitativ nicht all zu ansprechend, der gezeigte Shop dürfte es um so mehr sein. Gezeigt wird der Palmers Home Shop im Shopping Center Parndorf, im Pado wird neben dem Dessous-Shop auch der zweite Bereich angeboten.







Palmers Home verzichtet zwar auf die Krone im Logo, das Grün ist aber unverwechselbar und der Shop tritt im Paarlauf mit dem klassischen Sortiment an - kann also nicht übersehen werden. Sobald der Handel wieder aufsperrt, kann man sich im Pado also ein Bild vom Angebot machen. Übrigens: Wer bei 'Home Shop' an Homeshopping gedacht hat, liegt hier jedenfalls falsch, es geht tatsächlich um ein Geschäftslokal.

