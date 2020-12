Technik 17.12.2020

Netflix als Podcast

Mit einem reinen Audio-Modus will Netflix am Smartphone punkten. Dort lassen sich die Inhalte ohne Videobild darstellen.

US-Streaming-Riese Netflix ermöglicht es Android-Usern mit dem Feature 'Video Off' bald, Inhalte nur in der Tonspur zu hören. Schalten sie diesen Modus ein, sehen sie lediglich die üblichen Playback-Optionen, jedoch kein tatsächliches Video-Bild. Diese Anwendung soll es Smartphone-Nutzern ermöglichen, Inhalte im Stil eines Podcasts zu hören und dabei Datenvolumen zu sparen.



Laut der Website 'Android Police' befindet sich das neue Feature momentan noch in der Testphase und ist nur für ein paar Abonnenten verfügbar. Im Vollbildmodus können sie die Option Video Off sehen und anklicken. Dadurch wird die Video-Wiedergabe durch einen schwarzen Bildschirm ersetzt. So könnten Android-Nutzer ihr Smartphone in der Tasche lassen, während sie eine Serie verfolgen.



Auch in den grundsätzlichen Einstellungen der Netflix-App können Nutzer den neuen Modus zum Standard machen. Video Off soll vor allem für Inhalte nützlich sein, die nicht unbedingt eine visuelle Darstellung brauchen. Beispielsweise können Nutzer so unterwegs Dokumentarfilme oder Comedy-Programme hören.



Mit dem neuen Feature nähert sich Netflix dem Podcast-Boom an. Eigentlich produziert der Streaming-Riese jetzt schon seine eigenen Podcasts, jedoch sind sie nur bei anderen Anbietern wie Spotify oder Apple Podcasts zu finden. Jedoch sind Audio-Versionen von Video-Inhalten momentan ein starker Trend. So plant die Video-Plattform YouTube eigene Audio-Werbung.

